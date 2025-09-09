En
جعل مهر حاشیه جدید فدراسیون المپیکی/ فدارسیون جهانی پشت رئیس را خالی می‌کند؟

فدراسیون المپیکی که در چند ماه اخیر درگیر حواشی زیادی بوده، به تازگی با حاشیه‌ای جدید مواجه شده و آن هم اتهام جعل مهر فدراسیون جهانی است.
جعل مهر حاشیه جدید فدراسیون المپیکی/ فدارسیون جهانی پشت رئیس را خالی می‌کند؟

جعل مهر فدراسیون جهانی اتهامی است که اگر در فرآیند بررسی به تأیید برسد، فاجعه‌ای رقم خواهد خورد که منجر به بازی با آبروی ورزش کشور می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اخیراً یکی از فدراسیون‌های ورزشی که در المپیک نیز حضور داشت، اسیر حواشی ریز و درشتی شده که پرونده موضوعات قضایی آن در دست بررسی است؛ اما در بررسی‌های صورت گرفته از این فدراسیون مواردی به گوش رسیده که می‌تواند حواشی این فدراسیون را بیشتر کند.

سندی از این فدراسیون به دست آمده که نشان می‌دهد روی یک نامه، مهر فدراسیون جهانی جعل شده است. البته این اتهام در دست بررسی قرار گرفته و در صورتی که به اثبات برسد، شرایط برای رئیس این فدراسیون در داخل و خارج از کشور، سخت می‌شود.

این در حالی است که رئیس فدراسیون مورد اشاره، در سال‌ها اخیر مورد حمایت فدراسیون جهانی بوده و حالا اگر جعل مهر این فدراسیون اثبات شود، طبیعتاً موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. اولین کار احتمالاً برکناری رئیس فدراسیون از سمتش خواهد بود و در این شرایط طبیعی است که فدراسیون جهانی نیز پشت رئیس را خالی کند.

فدراسیون ورزشی وزارت ورزش المپیک بازداشت
