به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، در جریان سفر به استان گلستان و در ادامه سرکشیها و بازدیدهای میدانی، آسیبشناسانه و مسئلهمحور خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای مرکز این استان، بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کموکیف رسیدگی به پروندهها در این واحد قضایی قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی خود از دادسرای مرکز استان گلستان در تعدادی از شعبات این دادسرا حضور یافت و ضمن گفتوگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگیها در قبال پروندههای موصوف، توصیههایی تخصصی را ارائه کرد. پرونده کلاهبرداری شبکهایرئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعبه هشتم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان، پروندهای ناظر بر «کلاهبرداری شبکهای، تحصیل مال از طریق نامشروع، نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی» را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در پرونده مزبور، متهمین با وعده وام کلان، نسبت به اخذ وجه، سند ملک و اموال شکات اقدام نمودند. همچنین متهمین با اقدامات متقلبانه و ذینفوذ جلوه دادن خود، از متهمین سکه اخذ کرده و به آنان وعده حل مشکلات قضاییشان را دادند. نامبردگان با برگزاری جلسات و مهمانی و دعوت از افراد سرشناس و همچنین دعوت از شکات، اعتماد آنها را جلب و در این راستا اقدام به اخذ مبالغ کلان در قالب چک و سفته نموده و همچنین با اخذ وکالتنامه اقدام به انتقال املاک شکات مینمودند که تاکنون مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان بعنوان اموال نامشروع تحصیل شده از این طریق، شناسایی شده است.
پس از بررسی و بازجویی از متهمین و مواجهه حضوری بین شکات و متهمین مشخص گردید که گستره فعالیت نامبردگان و شیوه و اقداماتی که انجام میدادند بصورت شبکهای بوده فلذا اتهام کلاهبرداری شبکهای نیز به آنها تفهیم و قرار بازداشت موقت برایشان صادر شد. در خصوص شناسایی اموال متهمین دستورات قضایی لازم صادر و پرونده پولشویی آنها نیز تشکیل شده است و در حال حاضر تعداد شکات نیز به ۷ نفر افزایش یافته است. رئیس قوه قضاییه در اثنای مطالعه و بررسی پرونده مزبور، با متهمین آن به گفتوگو پرداخت. احدی از متهمین که اتهامش دایر بر جعل و ادعای نفوذ در دستگاهها بود در ابتدای سخنانش مدعی شد که در کلامش صداقت دارد، اما با سؤالات هوشمندانه رئیس دستگاه قضا از وی، کذب ادعاهایش ثابت شد؛ در اینجا قاضیالقضات خطاب به او گفت: من در حال حاضر در مقام صحتسنجی اقاریر و سخنان شما نیستم، اما خطاب به شما و همه متهمین تأکید دارم که در سخنان خود در محضر دادگاه، نهایت صداقت را به خرج دهید تا فرصت قانونی برای ارفاق در قبال شما فراهم آید. در ادامه بررسی پرونده مزبور، رئیس قوه قضاییه خطاب به شکات و مالباختگان این پرونده و به ویژه یکی از آنها که اعلام داشت در نتیجه کلاهبرداری صورت گرفته، به خاک سیاه نشسته و کارش به خودکشی رسیده است، گفت: شما از تُجار و بازرگانان هستید، چرا اعتماد بیوجه به این افراد کردید و صرفاً با دریافت وعده، اموال خود را در اختیار آنها قرار دادید؟ قطعاً نباید اعتماد بیجا میکردید و بدون دریافت وثایق و تضمینهای لازم، اموال خود را در اختیار دیگران قرار میدادید.
اختلاس معاون مالی یک شرکت با جعل امضاء
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه نهم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پروندههای مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد. یکی از پروندههای مورد بررسی در این شعبه، ناظر بر اختلاس سرپرست معاونت مالی شرکتی از زیرمجموعههای یک وزارتخانه بود. متهم اصلی پرونده، با جعل امضاء مدیر عامل شرکت مذکور، اقدام به خروج مبالغی از حساب شرکت مذکور نموده و به جهت عدم کشف وجوه ماخذه در حسابرسی سالیانه شرکت، بدواً مبالغ مذکور به حساب اشخاص ثالث بعنوان حساب واسطه واریز و از حساب آنها صرف خرید املاک، اتومبیل، گوشی تلفن همراه و طلا و ... گردید. بلافاصله پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، دستور کشف و توقیف اموال خریداری شده از وجوه حاصل از ارتکاب بزه و دستگیری متهمان صادر گردید که النهایه هر دو نفر متهم اصلی پرونده دستگیر شدند و اکنون باتوجه به رد مال و تکمیل تحقیقات با صدور قرار وثیقه آزاد میباشند. رئیس قوه قضاییه در هنگام بررسی و مطالعه پرونده مزبور، این سؤال را مطرح کرد که چطور مدیر عامل و حسابرس شرکت مورد اشاره، علیرغم گذشت مدت مدید از اقدامات متهم پرونده، نسبت به این اقدامات اطلاع حاصل نکردند؟ طبق تأکید قاضیالقضات، حتی اگر فرض را بر سهلانگاری مدیر و حسابرس مربوطه بگذاریم، باز هم به سبب تضییع حقوق بیتالمال، باید به حد خودش، به سهلانگاری صورت گرفته توجه شود و برخوردهای قانونی مقتضی صورت گیرد. رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به بازپرس پرونده تصریح کرد: با توجه به آنکه پرونده مزبور از آبان سال گذشته مفتوح شده، ضروری است در تدوین کیفرخواست آن تعجیل شود
بررسی پرونده جنایت سقط جنین توسط رئیس عدلیه
رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پروندههای مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد. یکی از پروندههای مورد مطالعه در این شعبه، مربوط به جنایت سقط جنین غیر قانونی بود. در این پرونده، حسب گزارش واصله و مستندات موجود، شخصی که پزشک عمومی بود اقدام به خرید و توزیع غیرقانونی داروهای سقط جنین در سطح استان گلستان و مازندران میکرد. طی بازرسی صورت گرفته از مطب متهم پرونده، مقدار قابل ملاحظهای اقلام ارتکاب جرم کشف گردید. حسب مستندات موجود و اقاریر متهم، نامبرده از سال ۱۳۹۴ عملیات سقط جنین را انجام میداده و در هر ماه جنایت سقط جنین غیر قانونی انجام میداد. رئیس دستگاه قضا در مکالمهای که با این متهم پرونده داشت، خطاب به او متذکر شد که شما به عنوان یک پزشک، تعهد و قسم یاد کردهاید که پاسدار حرمت و جان انسانها باشید، اما متأسفانه مرتکب جنایت شدید. اقدام شما در شرایطی است که قاطبه جامعه پزشکی ما، اشخاصی متعهد هستند، اما شما تعهد خود را مراعات نکردید و به صنف خودتان خیانت کردید. در ادامه، قاضیالقضات خطاب به این متهم گفت که آیا اسامی و مشخصات کسانی را که برای آنها سقط جنین کردهاید در دفاتری ثبت و ضبط کردهاید؟ متهمِ مورد اشاره مدعی شد که این اسامی را بصورت دورهای در دفاتری ثبت میکرده و پس از مدتی، آن دفاتر را دور میانداخته است؛ در ادامه قاضیالقضات این سؤال را مطرح کرد که آیا اسامی افراد را بصورت کدگذاری شده در دفاترش مضبوط میکرد که متهم مُنکر کدگذاری اسامی شد، اما در ادامه مشخص شد که این ادعای متهم کذب است.
رئیس قوه قضاییه در چهل و چهارمین سفر استانی خود، صبح امروز وارد استان گلستان شد. دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به گلستان، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است. رئیس قوه قضاییه تاکنون دو بار به گلستان سفر کرده است؛ سفر رسمی در ۲۵ آذر ۱۴۰۰ و سفر مردمی در ۲۶ مرداد ۱۴۰۲. نتیجه این دو حضور، تصویب ۶۴ مصوبه و تخصیص ۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای استان بود. این سومین سفر استانی حجتالاسلام محسنی اژهای به عنوان رئیس قوه قضاییه به استان گلستان است. رفع مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان با ۹۰ هزار سهامدار، پایان بلاتکلیفی ۳۰۰ شاکی در پروژه بزرگ موجهای آبی گنبدکاووس، حل مشکل حقوقی ابر پروژه بازار موزه بزرگ هفت شهر پس از سه سال توقف پروژه، پایان دادن به قرارداد عجیب ۴۵ ساله بازارچه ساحلی بندرترکمن، حل اختلاف حقوقی بنیاد مسکن و منابع طبیعی بر سر ۱۹ هکتار جزیره آشوراده با دستور رئیس قوه قضاییه در کمتر از دو هفته، پایان دادن بر سالها نگرانی بیش از ۴۰۰ کارگر معدن زمستان یورت در گلستان و سمنان و حل مشکلات حقوق و دستمزد و قراردادها بخش کوچکی از رهآورد سفرهای رییس قوه قضاییه به گلستان طی دو سفر قبلی است.
