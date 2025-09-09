دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه که روزگاری دومین دریاچه شور جهان بود، اکنون در نتیجه برداشتهای بیرویه آب، حفر چاههای غیرمجاز و تغییرات اقلیمی به کمترین تراز آبی خود رسیده و کارشناسان نسبت به پیامدهای زیستمحیطی و تهدید سلامت میلیونها نفر هشدار میدهند.
برچسبها:عکس خبری دریاچه ارومیه خشک سالی شوره زار
