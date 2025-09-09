En
کد خبر: ۱۳۲۷۴۹۹
بازدید: ۱۴۶۰
نظرات: ۵

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه که روزگاری دومین دریاچه شور جهان بود، اکنون در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه آب، حفر چاه‌های غیرمجاز و تغییرات اقلیمی به کمترین تراز آبی خود رسیده و کارشناسان نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و تهدید سلامت میلیون‌ها نفر هشدار می‌دهند.

عکس خبری دریاچه ارومیه خشک سالی شوره زار
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷
تیتر را اشتباه زدید....

باید می زدید: بیابان ارومیه
پاسخ
5
0
ناشناس
Netherlands (Kingdom of the)
۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶
این چند میلیون دلاری که ژاپن داد کجا رفت ؟؟.
پاسخ
4
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۹
منظورتون بیابان ارومیه است؟
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱
چشم ودل دولت و مسئولين روشن
پاسخ
4
0
mojtaba
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۴
ارومیه رو ارومیه ای ها خشک کردن و اصفهان رو اصفهانی ها با کشاورزی و باغداری بی جا و کارخانه های وامی رانتی و هزینه هارو همه ایران باید بدن.
پاسخ
5
0