دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه که روزگاری دومین دریاچه شور جهان بود، اکنون در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه آب، حفر چاه‌های غیرمجاز و تغییرات اقلیمی به کمترین تراز آبی خود رسیده و کارشناسان نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و تهدید سلامت میلیون‌ها نفر هشدار می‌دهند.