قیمت برنج ایرانی در بازار امروز ۱۸ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت روز برنج بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در اقتصاد و سبد غذایی ما، همواره مورد توجه و بررسی قرار دارد. تحلیل دقیق عوامل تأثیرگذار بر قیمت برنج و درک قیمتگذاری آن، از اهمیت بالایی در بازار اقتصادی برخوردار است که در لیست ذیل به آن اشاره شده است.
|جدول قیمت انواع برنج
|قیمت کیلویی
|برنج طارم محلی
|260,000 تومان
|برنج طارم هاشمی
|270,000 تومان
|برنج صدری استخوانی
|280,000 تومان
|برنج هاشمی پاییزه
|300,000 تومان
|برنج فجر گلستان
|240,000 تومان
|برنج شیرودی اعلاء
|230,000 تومان
|برنج دمسیاه محلی
|290,000 تومان
|برنج طارم ندا
|225,000 تومان
|برنج بینام پاییزه
|310,000 تومان
|برنج راتون دونوج
|320,000 تومان
|برنج امرالهی پاییزه
|300000 تومان
|برنج عنبربوی محلی
|230,000 تومان
|برنج قهوهای ممتاز
|310,000 تومان
|برنج دودی هیزمی
|310,000 تومان
|برنج شکسته طارم
|190,000 تومان
|برنج نیمدانه هاشمی
|190,000 تومان
