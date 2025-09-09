En
قیمت برنج ایرانی در بازار امروز ۱۸ شهریور

قیمت روز برنج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در اقتصاد و سبد غذایی ما، همواره مورد توجه و بررسی قرار دارد. تحلیل دقیق عوامل تأثیرگذار بر قیمت برنج و درک قیمت‌گذاری آن، از اهمیت بالایی در بازار اقتصادی برخوردار است که در لیست ذیل به آن اشاره شده است.
لیست قیمت:
 

جدول قیمت انواع برنج قیمت کیلویی
برنج طارم محلی 260,000 تومان
برنج طارم هاشمی 270,000 تومان
برنج صدری استخوانی 280,000 تومان
برنج هاشمی پاییزه 300,000 تومان
برنج فجر گلستان 240,000 تومان
برنج شیرودی اعلاء 230,000 تومان
برنج دمسیاه محلی 290,000 تومان
برنج طارم ندا 225,000 تومان
برنج بینام پاییزه 310,000 تومان
برنج راتون دونوج 320,000 تومان
برنج امرالهی پاییزه 300000 تومان
برنج عنبربوی محلی 230,000 تومان
برنج قهوه‌ای ممتاز 310,000 تومان
برنج دودی هیزمی 310,000 تومان
برنج شکسته طارم 190,000 تومان
برنج نیمدانه هاشمی 190,000 تومان
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
5
پاسخ
نمی دان سفره ما برق دارد چی دارد که همه چیز را از سفره فراری داده برنج فرار کرده گوشت فرار کرده مرغ پرزده و ... فقط نوخ خلی مانده و آب خالی البته آب هم گاهی غیب میشه!!!!!!!!!
حسن خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
5
پاسخ
بیچاره ما که در تامین نان هم مانده ایم.برنج هم از سفره ما پر کشید.ای داد
