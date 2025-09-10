En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیامبر اکرم (ص) و منزلت زن و شوهر/ همسرت نصف پاداش شهید را دارد!

مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و وقتی از خانه بیرون می روم، بدرقه ام می کند و ...
کد خبر: ۱۳۲۷۴۶۰
| |
4 بازدید

پیامبر اکرم (ص) و منزلت زن و شوهر/ همسرت نصف پاداش شهید را دارد!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پیامبر اکرم (ص) روایات و جملات مختلفی درباره زندگی مشترک و همسرداری نقل شده که مرور یکی از آن ها در سالروز میلاد ایشان بی لطف نیست:

«مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: «همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و وقتی از خانه بیرون می روم، بدرقه ام می کند و زمانی که مرا اندوهگین می بیند، به من می گوید که اگر برای مخارج زندگی غصه می خوری، بدان که دیگری (خداوند بزرگ) آن را به عهده گرفته است، و اگر برای آخرت اندوهگین هستی، خداوند اندوهت را زیاد کند.» (زیرا این اندوه سازنده است و انسان با ایمان و مسلمان را با تلاش و کوشش وادار می کند تا در جهت کسب درجات معنویت به تکاپو پرداخته و به انجام کارهای نیک حریص گردد و با میل و شوق وافر به تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی خویش عمل کند.)

رسول خدا (ص) به آن مرد فرمود: «خداوند در روی زمین عاملان و کارگزارانی دارد و این زن یکی از کارگزاران خداوند است. او نصف پاداش شهید را دارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
همسرداری پیامبر اکرم پیامبر ص رسول الله محمد رسول الله پیامبر رحمت همسر زن و شوهر
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
تلویزیون ترکیه: جنگ سایه ایران و اسرائیل در جریان است
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۶۳۸ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۱ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۹۵ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۳ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۲ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKe
tabnak.ir/005ZKe