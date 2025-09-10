پیامبر اکرم (ص) و منزلت زن و شوهر/ همسرت نصف پاداش شهید را دارد!

مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و وقتی از خانه بیرون می روم، بدرقه ام می کند و ...

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پیامبر اکرم (ص) روایات و جملات مختلفی درباره زندگی مشترک و همسرداری نقل شده که مرور یکی از آن ها در سالروز میلاد ایشان بی لطف نیست:

«مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: «همسری دارم که هرگاه وارد خانه می شوم به استقبالم می آید و وقتی از خانه بیرون می روم، بدرقه ام می کند و زمانی که مرا اندوهگین می بیند، به من می گوید که اگر برای مخارج زندگی غصه می خوری، بدان که دیگری (خداوند بزرگ) آن را به عهده گرفته است، و اگر برای آخرت اندوهگین هستی، خداوند اندوهت را زیاد کند.» (زیرا این اندوه سازنده است و انسان با ایمان و مسلمان را با تلاش و کوشش وادار می کند تا در جهت کسب درجات معنویت به تکاپو پرداخته و به انجام کارهای نیک حریص گردد و با میل و شوق وافر به تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی خویش عمل کند.)

رسول خدا (ص) به آن مرد فرمود: «خداوند در روی زمین عاملان و کارگزارانی دارد و این زن یکی از کارگزاران خداوند است. او نصف پاداش شهید را دارد.»