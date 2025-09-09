واکنش مهدی کوشکی به قسمت جنجالیِ سریال «سووشون»

به گزارش تابناک؛ مهدی کوشکی در حاشیه ماجرای توهین به قوم لر در سریال سووشون، نوشت:
پیش از هر چیز، زنده باد قوم بزرگ لر.
متأسفانه هنوز «سووشون» سیمین دانشور را نخواندهام؛ و چه حسرتبرانگیز است نخواندن چنین اثری از بانویی فرهیخته…
از سوی دیگر، شنیدهام سریالی به کارگردانی خانم نرگس آبیار محترم، با الهام از این اثر ساخته شده است. اما دریغ که در آن، به گفتهی بسیاری، به قوم بزرگ لر ـ که من نیز تنها قطرهای از دریای بیکران آنم ـ توهین شده است.
با جستوجویی کوتاه، بیانیهای دیدم که گویا خانم آبیار بابت این مسئله از تماشاگران، بهویژه قوم لر، عذرخواهی کردهاند و قول دادهاند که اصلاحاتی صورت گیرد.
چه خوب و ارزنده؛ اما ما خواستار اقدامات بیشتر نیز هستیم.
من هرگز انسان متعصبی نیستم.
میدانم که همه با هم ایرانیم؛ جداناشدنی، همریشه، همدرد.
ما پاپتی نیستیم؛ هر آنچه ایران بوده، ما نیز بودهایم، و هر آنچه ایران امروز هست، ما هستیم. ما ایرانیم.
امیدوارم هیچگاه، از سر ناآگاهی یا بیدقتی، به هیچ قومی در این سرزمین عزیز توهین نشود؛ بهویژه قوم بزرگ و اصیل لر — با قدمتی همسنگ مادها و حتی فراتر از آنچه در تاریخ مکتوب آمده است.
قوم لر به سادگی شهره است.
اما به سادگی خام نمیشود.
سر فرود نمیآورد.
بر علیه خود جوک نمیگوید و به آن نمیخندد.
این قوم در حال پیشرفت است؛ چه در عرصهی فرهنگ، چه اقتصاد و چه اجتماع.
قوم لر زانو نمیزند؛ ایستاده است، استوار، چون تاریخ؛ و سادگیاش نه از نادانی، که از اصالت و انسانیت میآید.
از بزرگی دل، از بلندای منش.
باید مراقب باشیم مبادا ارادهی زیستنِ زیبا.
فرهنگ زلال.
صداقت در مهماننوازی.
و هنر برخاسته از دل کوههای لرستان تا دشتهای فارس و سواحل خلیج فارس.
خدشهدار شود.
قوم لر، قوی است و مهربان.
بزرگ است و بخشنده.
صادق است و شریف؛ و صفای این قوم، بیاغراق، به هزاران زر و زیور میارزد
