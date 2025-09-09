وزارت خارجه انگلیس مدعی است که کشتار بیش از ۶۰ هزار فلسطینی و تخریب تقریبا کامل نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، نسل‌کشی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه انگلیسی «تایمز» بامداد سه‌شنبه با استناد به نامه‌ای از «دیوید لمی» وزیر خارجه سابق انگلیس به «سارا چمپیون» رئیس کمیته توسعه بین‌المللی انگلیس، گزارش داد که لندن معتقد است اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، نسل‌کشی نیست.

در این گزارش آمده است که این نامه قبل از کناره‌گیری لَمی از وزارت خارجه و تصدی سمت معاون نخست‌وزیر انگلیس - در تاریخ ۵ سپتامبر - برای او ارسال شده است.

تایمز در ادامه نوشت که در این نامه ادعا شده است: «طبق کنوانسیون نسل‌کشی، جرم نسل‌کشی تنها زمانی رخ می‌دهد که "قصد مشخصی برای نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی" وجود داشته باشد. دولت (انگلیس) به این نتیجه نرسیده است که اسرائیل با چنین نیتی عمل می‌کند».