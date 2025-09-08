ثبت رکوردهای جدید و تاریخی برای طلای جهانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، طلا امروز دوشنبه برای اولین بار از سطح ۳۶۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و رکورد جدیدی ثبت کرد.
آمارهای ضعیف بازار کار آمریکا، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت کرده و باعث بالا رفتن قیمت طلا در جهان شده است.
قیمت لحظهای طلا با ۵۴ دلار و ۴ سنت افزایش به ۳۶۴۰.۷۳ دلار در هر اونس رسید. این فلز رکورد بالای ۳۶۴۶.۲۹ دلار را هم ثبت کرد.
رشد به بالای ۳۷۰۰ دلار
نایب رئیس و استراتژیست ارشد فلزات در Zaner Metals پیتر گرانت میگوید: «طلا ممکن است در کوتاهمدت به محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۷۳۰ دلار برسد و هر کاهش کوتاهمدت احتمالا فرصتی برای خرید خواهد بود.»
«ادامه ضعف بازار کار و انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا اوایل ۲۰۲۶ میتواند حمایت پایدار از طلا ایجاد کند.»
گزارش فرصتهای شغلی آمریکا در روز جمعه نشان داد که رشد اشتغال در این کشور در ماه آگوست به شدت کاهش یافته است.
تقویت احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا
معاملهگران اکنون ۸۸ درصد احتمال میدهند که نرخ بهره آمریکا در نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو 0.25 درصد کاهش یابد؛ از طرفی حدود ۱۲ درصد هم احتمال میدهند که این کاهش ۰.۵ درصد باشد.
هرچه نرخ بهره کمتر باشد، هزینه فرصت نگهداری طلا که دارایی بدون سود است کمتر میشود.
رشد ۳۸ درصدی قیمت طلا
قیمت طلا تاکنون در سال جاری ۳۸ درصد افزایش یافته است؛ رکورد قبلی به سال گذشته برمیگشت که بهای طلا ۲۷ درصد به خاطر تضعیف دلار، خرید گسترده بانکهای مرکزی، سیاستهای پولی آسان و افزایش بیثباتی در جهان افزایش یافته بود.
در عین حال، بانک مرکزی چین خرید طلا را برای دهمین ماه متوالی در ماه آگوست ادامه داده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا نیز در نزدیکی کمترین سطح خود طی پنج ماه اخیر قرار دارد.
سرمایهگذاران اکنون منتظر آمارهای قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و قیمت مصرفکننده در روز پنجشنبه هستند تا سرنخهایی درباره مسیر سیاست فدرال رزرو به دست آورند.
تحلیلگر بازار در City Index فواد رضاقزاده معتقد است: «اگر ضعف دادههای آمریکا ادامه یابد، روند صعودی طلا نیز ادامه خواهد داشت زیرا دلار آمریکا و بازده اوراق کاهش بیشتری خواهند یافت.»
به گفته این تحلیلگر، اگر آمارهای اقتصادی آمریکا در هفتههای آینده به صورت غیرمنتظره قوی باشند، ممکن است طلا از این سطوح بالا روند اصلاحی به خودبگیرد.
رشد قیمت سایر فلزات گرانبها
ارزش سایر فلزات گرانبها نیز در بازارهای جهانی افزایش یافته است.
قیمت نقره لحظهای با ۱.۱ درصد افزایش به ۴۱.۴۳ دلار رسید و بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۱۱ را ثبت کرد.
پلاتین هم با ۰.۸ درصد رشد به ۱۳۸۳.۹۵ دلار رسید. و پالادیم با ۲.۳ درصد افزایش قیمت ۱۱۳۵.۰۸ دلار را ثبت کرد.
طلا بهعنوان ذخیره ارزش، سرمایههای تازه را جذب میکند. داراییهای صندوق قابل معامله SPDR Gold Shares (GLD)، بزرگترین ETF طلا در جهان، به رکورد تاریخی ۱۱۳ میلیارد دلار رسید و در دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است، نشاندهنده افزایش اعتماد سرمایهگذاران به طلا و تقویت روند صعودی بازار فلزات گرانبها است.
این رشد نشان میدهد سرمایهگذاران برای مقابله با بیثباتی اقتصادی و نوسان دلار، طلا را بهعنوان پناهگاه امن انتخاب کردهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید