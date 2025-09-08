En
قتل ناموسی دختر ۱۶ ساله آبادانی به دست عمو

 مرد جوان شادگانی دختر ۱۶ ساله برادرش را به دلیل موارد ناموسی به قتل رساند/پدر دختر جوان دستور قتل را داده بود.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۹۵
6 بازدید
قتل ناموسی دختر ۱۶ ساله آبادانی به دست عمو

به گزارش اختصاصی رکنا، ۲۴:۰۰ یکشنبه ۱۶ شهریور ماه قتل دختر ۱۶ ساله به نام (فاطمه. ر) اهل و ساکن شهرستان شادگان در محل  دپوی زباله در ورودی شهرستان آبادان به  ضابطان قضایی این شهرستان اعلام گردید، بلافاصله بازپرس یونسی بازپرس شعبه قتل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان در محل وقوع قتل حاضر گردید.  

در تحقیقات میدانی مرد جوانی به نام مهدی که  عموی  مقتول بود مدعی شد به دلیل مشکلات ناموسی فاطمه دختر برادرش  را به دستور برادرش که پدر دختر است با زدن شاهرگش با چاقو به قتل رسانده است.  

پس از اعتراف متهم با دستور بازپرس وی برای تحقیقات بیشتر و تکمیل به مقر ضابطان قضایی دلالت داده شد و جسد دختر جوان نیز به پزشکی قانونی انتقال یافت.  

گفتنی است پدر دختر به قتل رسیده اظهار داشته که هیچگونه شکایتی از برادرش که عامل این جنایت بوده ندارد.  

آبادان قتل قتل ناموسی قتل دختر دختر نوجوان خبر فوری
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
tabnak.ir/005ZJb
