مرد جوانی که همسر و دخترش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ساعت ۵ عصر روز چهارم مردادماه گزارش وقوع قتل مادر و دختر نوجوانی در یکی از برج‌های لوکس منطقه چیتگر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند. در بررسی اولیه، جسد دختر ۱۳ ساله و مادر جوان که هر دو بر اثر شلیک گلوله به سر جان باخته بودند، کشف شد. طبق اطلاعات اولیه، پدر خانواده این جنایت را به پلیس اطلاع داده بود.

در جریان تحقیقات، همسر مقتول اظهار داشت که صبح، خانه را برای رفتن به بانک ترک کرده و هنگام بازگشت و ورود به خانه به همراه پدرش، با جسد همسر و دخترش روبه‌رو شده است و هیچ اطلاعی از حادثه ندارد.

با ادامه بررسی‌ها و باتوجه به تناقض‌های موجود در اظهارات پدر خانواده، او بازداشت شد.

اجساد به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم یا متهمان جهت بررسی دقیق‌تر و روشن شدن ابعاد پنهان پرونده، در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

متهم صبح امروز به قتل همسر و دخترش اعتراف کرد و ماجرای جنایت را اینطور توضیح داد: چند سال بود که بیکار شده بودم، اما این موضوع را از همسرم پنهان کرده بودم. مدتی قبل او متوجه ماجرا شد و همین باعث شد بین ما مشاجرات زیادی شکل بگیرد. از طرفی بخش زیادی از پول‌هایم را هم از دست داده بودم و فشار روحی شدیدی روی من بود. چند روز پیش از حادثه، صاحبخانه اخطار داد که باید خانه را تخلیه کنیم. وقتی همسرم از این موضوع هم باخبر شد، دوباره بین ما درگیری‌های لفظی شدیدی آغاز شد که تا روز حادثه ادامه داشت.

وی ادامه داد: روز جنایت، بار دیگر سر همین مسائل با همسرم مشاجره کردیم. در جریان این دعوا، او به سمت گاوصندوق رفت تا اسلحه‌ای را که قبلاً خریده بودم بردارد. من هم به سمت او دویدم و سعی کردم اسلحه را از دستش بگیرم. در حین کشمکش، ناگهان یک گلوله شلیک شد و به سر همسرم اصابت کرد.

متهم گفت: دخترم که روی مبل نشسته و صحنه را دیده بود، شروع به جیغ‌ و داد کرد. در حالی‌ که به شدت ترسیده و آشفته شده بودم، کنترل خودم را از دست دادم و با همان اسلحه به سمت دخترم شلیک کردم و او هم جانش را از دست داد. بعد از این کار، در حالی که شوکه و وحشت‌زده بودم، با خودروی شخصی به جاده بهشت‌زهرا رفتم و اسلحه را زیر خاک پنهان کردم. سپس طلاهای همسرم را برداشته و در انباری مخفی کردم. بعد از آن هم با ماشین خودم به بانک رفتم و در نهایت برای اینکه وانمود کنم بی‌خبرم، به خانه برگشتم و با صحنه‌سازی، موضوع را به پلیس گزارش دادم.

متهم صبح امروز به دادسرای امورجنایی اعزام و با صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس ویژه قتل، برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.