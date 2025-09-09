دسر شکلاتی مخصوص؛ مناسب مهمانی و عصرانه

به گزارش تابناک؛ دسرها یکی از محبوبترین و متنوعترین خوراکیها در سراسر جهان هستند. دسرها پای ثابت مهمانیها و یکی از اصلیترین منوهای خوشمزه رستورانها هستند که معمولاً پس از غذا سرو میشوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک میکند و یک عصرانه دلنشین در کنار چای و قهوه به شمار میروند. دسرها در طعمهای گوناگونی مانند دسر وانیلی، میوهای، زعفرانی، شکلاتی و... تهیه میشوند و هر کدام طرفدارن ویژه خود را دارند.
دسر شکلاتی یکی از انواع دسرهای محبوب و پر طرفدار است که به دلیل داشتن شکلات طعم بسیار دلچسبی دارد. این دسر شکلاتی ویژه که از ترکیب شیر با بستنی شکلاتی، خامه و... تهیه میشود، علاوهبر طعم دلچسبی که دارد، بسیار شیک و مجلسی است و برای پذیرایی در مهمانیها یک انتخاب عالی خواهد بود. اگر دوست دارید این دسر شکلاتی خاص را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر شکلاتی همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه دسر شکلاتی
شیر: ۵۰۰ میلی لیتر
شکر: ۲۰۰ گرم
بستنی شکلاتی: ۳۰۰ گرم
پودر کاکائو: ۲ قاشق غذاخوری
نسکافه فوری: ۱ بسته
پودر ژلاتین: ۲۵ گرم و نصف پیمانه شیر برای حل کردن
خامه قنادی: ۳۵۰ گرم
طرز تهیه دسر شکلاتی
برای درست کردن این دسر خوشمزه ابتدا شیر را همراه با شکر، پودر کاکائو و نسکافه فوری مخلوط کنید و داخل قابلمه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا یکدست شود و شکر آب شود.
بعد اجاق گاز را خاموش کنید و قابلمه را کنار بگذارید تا به دمای محیط برسد. در مرحله بعد پودر ژلاتین و شیر را با هم مخلوط کنید تا اسفنجی شود، سپس روی بخار آب جوش بگذارید تا به روش بن ماری حل شود.
در یک ظرف دیگر بستنی شکلاتی را که به دمای محیط رسیده است همراه با خامه فرم گرفته مخلوط کنید تا یکدست شود.
حالا ترکیب شیر و کاکائو را که به دمای محیط رسیده با صافی به مخلوط بستنی و خامه اضافه کنید و در آخر ژلاتین بن ماری شده را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مواد کاملا به صورت یکدست با هم مخلوط شوند.
حالا مایه دسر را داخل قالب بریزید و قالب را به مدت 5 تا 6 ساعت داخل یخچال بگذارید تا دسر ببندد.
برای خارج کردن دسر از قالب باید آن را از یخچال خارج کنید و بگذارید 5 دقیقه بیرون بماند تا سرمای یخچال را از دست بدهد؛ سپس یک چاقوی نوک تیز و باریک را دور تا دور لبه قالب بگردانید تا دسر از قالب جدا شود.
اگر قالب شما سیلیکونی باشد، دسر بهراحتی و بدون نیاز به آب جوش در ظرف برمیگردد. بقیه قالبها را باید داخل یک کاسه آب جوش بگذارید و یک دقیقه صبر کنید. اگر قالب شما فلزی باشد، دسر خیلی زودتر از یک دقیقه از قالب جدا میشود، درحالی که قالبهای پلاستیکی و چدنی به مدت زمان بیشتری نیاز دارند.
حواستان باشد که قالب را بیش از اندازه داخل آب جوش نگه ندارید؛ زیرا در این صورت دسر آب میاندازد و هنگام برگرداندن ظاهر خوبی نخواهد داشت؛ بنابراین به محض اینکه احساس کردید دسر از قالب جدا شده است، آن را داخل ظرف سرو مورد نظر برگردانید و روی دسر را با توت فرنگی یا موز و شکلات خرد شده تزیین کنید، نوش جان.
معمولاً برای فرم دادن خامه قنادی گفته میشود که آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با همزن برقی هم بزنید؛ اما همانطور که میدانید، در قنادی خیلی نباید روی این زمانبندیها تمرکز کنید و مهمتر از زمانبندی این است که شما ابزاری را که در اختیار دارید، بشناسید. به عنوان مثال ممکن است که همزن شما یک همزن قوی یا متوسط باشد. مسلماً نتیجهای که در ۱۵ دقیقه با این دو همزن حاصل میشود، متفاوت است. ممکن است با همزن متوسط در ۱۵ دقیقه خامه آماده شود؛ اما همان نتیجه با یک همزن قوی در ۸ دقیقه به دست بیاید.
حالا اگر شما قدرت همزنتان را ندانید و با همزن قوی ۱۵ دقیقه خامه را هم بزنید، نهایتاً چیزی که به دست میآید، خامه فرم گرفته نیست. به زمانبندیها توجه کنید؛ اما معیار اصلی باید آشنایی و شناخت ابزار کارتان باشد. در این قسمت طریقه صحیح فرم دادن خامه قنادی را بیان میکنیم. همیشه وقتی خامه را از لوازم قنادیها تهیه میکنید، بسته به نیازتان آن را در بستههای نیم کیلویی یا یک کیلویی یا کمتر بستهبندی کنید تا وقتی که خواستید از آن استفاده کنید، فقط بسته مورد نیاز را از فریزر خارج کنید. برای شروع کار باید خامه یخ زده را از فریزر خارج کنید و در دمای محیط قرار بدهید تا یخزدایی شود و حالت بستنی پیدا کند.
بعد خامه را در کاسه بریزید و همزن را روی دور متوسط قرار بدهید. وقتی یکدست شد، آن را روی دور تند قرار بدهید. خامه وقتی زده شده نیست، براق است؛ اما وقتی شروع به آماده شدن میکند، کمکم رنگ آن مات میشود. وسط کار یک بار همزن را خاموش کنید و با لیسک آرام به صورت دورانی هم بزنید. خامه را زیر و رو کنید تا خامههای زیر ظرف هم زده شود. برای بهتر فرم گرفتن خامه کاسه حاوی خامه را در ظرف حاوی یخ قرار بدهید و بعد با همزن هم بزنید. علاوهبر مات شدن خامه یکی دیگر از نشانههای خامه فرم گرفته این است که رد پرههای همزن روی آن میافتد. وقتی سر همزن را از داخل ظرف خامه بیرون میآورید، باید خامه داخل آن گیر کرده باشد. وقتی خامه آماده شود، اگر ظرف را برعکس کنید، بیرون نمیریزد. وقتی خامه آماده شد، آن را زیاد هم نزنید. خامه را هربار به اندازه نیازتان فرم دهید، چون بعد از یک بار فرمدهی دیگر نمیتوانید برای تزیین کیک یا دسرها از آن استفاده کنید.
