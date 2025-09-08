En
اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است

اتحادیه اروپا همچنان از فرصت برای دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت.
اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است

 

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ یک مقام اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العربیه گفت: پنجره دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای ایران باز است.

این مقام اتحادیه اروپا همچنین از تحریم‌های آمریکا علیه سازمان‌های غیردولتی فلسطین سخن گفت و اعلام کرد: اجماع نظر ۲۷کشور عضو این اتحادیه بر این است که بایستی به راه حل دو دولتی در مسأله فلسطین رجوع شود.

اظهارات این مقام اتحادیه اروپا در حالی بیان شده است که قرار است شماری از کشور‌های اروپایی در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از به رسمیت شناختن کشور فلسطین سخن بگویند. تا کانون اعلام شده است شماری از کشور‌های غربی نظیر بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، بلژیک و جمهوری مالت قرار است در نشست سازمان ملل در ۲۲ سپتامبر، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند.

