پویا دادمرز و پیام احمدی، دو کشتی‌گیری که تأکید شده بود هیچکدام وزن کم نکرده و در شرایط مسابقه قرار نگرفته‌اند، با برتری محسوس احمدی تمام شد تا او ۸ روز مانده تا اعزام تیم ملی فرنگی به جهانی زاگرب، جای دادمرز را بگیرد.

پیام احمدی که به سید سوم وزن ۵۵ کیلوگرم جهان ترجیح داده شد، کشتی‌گیر شایسته ایذه‎‌ای است که در بلغارستان تنها طلای تیم ملی جوانان را به دست آورده است؛ او در آستانه اعزام به زاگرب، جایگزین نایب قهرمان جهان شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، همان چیزی که از مدت‌ها قبل به نظر می‌رسید در خصوص وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی اتفاق افتاد؛ پیام احمدی جای پویا دادمرز را گرفت، درست ۸ روز مانده تا اعزام.

پویا البته در چرخه ۲۰۲۵ هرگز مقتدرانه حاضر نشده بود و نتایج و عملکردش به گونه‌ای بود که جای دفاع صد درصدی نداشته باشد، اما چیزی که به لحاظ فنی ماجرا را تلخ جلوه می‌دهد، اتفاقی است که در آستانه اعزام رخ داد. بالتبع بعد از قضایای مربوط به پاداش‌های پیش از اعزام که در صحبت‌های رئیس فدراسیون در مراسم بدرقه چندین بار با تکرار نام سعید اسماعیلی و حتی امین میرزازاده عیان شد، شاید به نوعی بر روحیه تیم و در رأس آن سرمربی‌ای که بعد از جهانی ۲۰۲۲ بلگراد، جای محمد بنا را گرفت، تأثیر منفی گذاشته باشد.

بد نیست مروری داشته باشیم بر وزن ۵۵ کیلوگرم و کشتی‌گیرانی که در چرخه ۲۰۲۵ محک خوردند و در نهایت پیام احمدی خروجی آن برای جهانی زاگرب شد؛ مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۴ با قهرمانی الدانیز عزیزلی تمام شد. پویا دادمرز برنز سال گذشته‌اش را در تیرانای آلبانی به نقره تبدیل کرد. او گئورگی توخادزه از گرجستان، مانوئل خاچاتریان از ارمنستان و امین صفرشایف از روسیه را شکست داد و فینالیست شد، اما فینال را با شکست یک - یک مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان پشت سر گذاشت.

استارت دادمرز در چیزی به اسم چرخه ۲۰۲۵! با لیگ پادوبنی بود. در لیگ پادوبنی هفتم که روز دوم آذر ماه سال گذشته در مسکو و به صورت تیم‌به تیم بین ایران و روسیه برگزار شد، دادمرز ۲ بر یک به امین صفرشایف باخت تا کشتی‌گیر روس در خانه‌ی خود، انتقام شکستش در قهرمانی جهان را از نماینده ایران بگیرد. مسابقات قهرمان کشوری که نقطه شروع چرخه انتخابی تیم ملی بود، دی ماه در شیراز برگزار شد. دادمرز به خاطر نقره جهانش از شرکت در آن معاف بود در حالیکه از ابتدا نام آرمین شمسی‌پور کشتی‌گیر دیگری از خوزستان هم در چرخه آمده بود.

مهدی احدی دی ماه در شیراز با غلبه بر کیانوش شمشیری قهرمان ۵۵ کیلوگرم کشور شد که بهمن ماه در تیم اعزامی به اولین رنکینگ سال ۲۰۲۵ اتحادیه جهانی جای گرفت. او ۶ بر ۳ به المیر علی‌اف از آذربایجان باخت، اما در ادامه ۹ بر صفر الکساندر کواس از سنگاپور، ۴ بر ۲ جسوربک اورتیبکوف از ازبکستان و ۹ بر صفر دلانو از مولداوی را برد تا یک بار دیگر در فینال با کشتی‌گیر آذربایجانی مبارزه کند که باز هم به او باخت، این بار ۶ بر صفر و به مدال نقره رسید.

در همان حوالی آرمین شمسی‌پور هم بهمن ماه در جام کوتوزوف روسیه نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران بود که بعد از یک دور استراحت، به حریف ارمنی باخت و از دور رقابت‌ها خارج شد. باز هم در بهمن ماه، تیمی به جام سیراکوف بلغارستان اعزام شد که پیام احمدی گزینه تیم ملی جوانان، با شکست ۹ بر یک کوبا کورومیدزه از گرجستان، ۸ بر صفر کالویان ایوانوف از بلغارستان و ۹ بر صفر یوردان توپالوف از بلغارستان به مدال طلا رسید.

ورود دوباره دادمرزِ عنوان‌دار به چرخه، مسابقات قهرمانی آسیا بود که فروردین ماه در اردن برگزار شد. دادمرز ناکام این رقابت‌ها بود که بعد از یک دور استراحت، دور بعدی برای دومین سال متوالی مغلوب «یو چول رو» شد. پویا در قهرمانی آسیای سال گذشته هم به این کشتی‌گیر کره‌شمالی باخته بود، قبلاً در فینال و این بار هم به او باخت، اما در دور مقدماتی و «چون یو چول رو» در نیمه‌نهایی باخت، دادمرز شانس کسب مدال برنز آسیا را هم از دست داد. به نظر از همین جا نارضایتی از عملکرد فنی این کشتی‌گیر استارت خورد.

پیام احمدی از آن سو اردیبهشت ماه در آنتالیا به مدال برنز جام قهرمانان رسید، در حالیکه هنوز نامش برای بزرگسالان مطرح نبود و خرداد ماه پویا دادمرز و آرمین شمسی‌پور هر دو به جام پاشایان در ارمنستان اعزام شدند، هر دو یک باخت داشتند، دادمرز به خاچاتوریان ارمنی ۸ بر یک باخت، آرمین شمسی‌پور هم ۹ بر صفر به مینایان ارمنی، هر دو، اما به مدال برنز رسیدند تا رقابت آنها به مسابقه انتخابی رودررو کشیده شود که دادمرز این کشتی را به سود خود تمام کرد و آن وقت به عنوان ملی‌پوش ۵۵ کیلوگرم انتخاب شد.

اما این پایان کار نبود، مهدی احدی که قهرمان کشور شده بود در جام تختی هم قهرمان شد، اما در نهایت در چرخه جهانی ۲۰۲۵ نماند و بعد از آن پیام احمدی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، در قرقیزستان به مدال طلا رسید و بعد از آن، درحالیکه همچنان فدراسیون از عملکرد دادمرز راضی نبود، عنوان شد که اگر پیام احمدی طلای جوانان جهان را بگیرد، رقابت بین او و پویا دادمرز برای حضور در مسابقات بزرگسالان جهان ادامه پیدا خواهد کرد که همین اتفاق هم افتاد و پیام چندی پیش در بلغارستان قهرمان جوانان جهان شد.

به این ترتیب همان چیزی که پیش‌بینی می‌شد، اتفاق افتاد و تمرین روز گذشته بین دو کشتی‌گیر که تأکید شده بود هیچکدام وزن کم نکرده و در شرایط مسابقه قرار نگرفته‌اند، با برتری محسوس احمدی تمام شد تا او ۸ روز مانده تا اعزام تیم ملی فرنگی به جهانی زاگرب، جای دادمرز را بگیرد.

این دومین ابطال ملی‌پوش در چرخه ۲۰۲۵ تیم ملی فرنگی بود. پیش از این محمدمهدی کشتکار هم به عنوان ملی‌پوش ۶۳ کیلوگرم معرفی شده بود که بار دیگر برای او انتخابی گذاشته شد و او با عبور از میثم دلخانی، بار دیگر جایگاه خود در تیم اعزامی به جهانی زاگرب را تثبیت کرد. دادمرز، اما نتوانست خود را تثبیت کند و در حالیکه با غلبه بر آرمین شمسی‌پور به عنوان ملی‌پوش انتخاب شده بود، در فرآیند انتخابی مجدد که برای او گذاشته شد و به نوعی ملی‌پوش بودن او را ابطال کرد، به پیام احمدی قافیه را باخت و جای خود را از دست داد.

پیام احمدی کشتی‌گیر ایذه‌ای درحالی به جهانی می‌رود که سید ندارد و برای اولین بار این اتفاق در موردش رخ خواهد داد. پویا دادمرز، اما در آخرین سیدبندی کشتی فرنگی جهان که از سوی اتحادیه جهانی اعلام شد، او بعد از الدانیز عزیزلی آذربایجانی و امین صفرشایف روس، سید سوم را در اختیار داشت و طبیعتاً در دور مقدماتی با حریفان درجه یک رودررو نمی‌شد، اما پیام احمدی به عنوان کشتی‌گیری که سید ندارد، احتمال دارد در همان دور مقدماتی با حریفان اصلی رودررو شود؛ البته کشتی‌گیری که برای طلا به مسابقات می‌رود، طبعا نباید به سید و نام حریف فکر کند.

به هر شکل زمان مشخص خواهد کرد که این تصمیم به لحاظ فنی چقدر درست بود، اما اینکه یک کشتی‌گیر در آستانه مسابقات جهانی، در حالیکه قبلاً به عنوان ملی‌پوش معرفی شده و چندین ماه در معرض استرس و فشار روانی زیاد قرار گرفته، چیزی نیست که در قالب فنی و چرخه و اتفاقاتش توجیه منطقی داشته باشد.