مسکو به حمله سفارتش در سوئد واکنش نشان داد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در تفسیر حمله پهپادی روز یکشنبه به سفارت این کشور در استکهلم که چندمین حمله از این نوع بشمار می‌رود، اشاره کرد که بعد از پیوستن سوئد به ناتو، این کشور کنترل خود بر امنیت داخلی و خارجی از دست داده‌ است.
مسکو به حمله سفارتش در سوئد واکنش نشان داد

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به حمله روز یکشنبه به سفارت این کشور در استکهلم با استفاده از پهپاد حامل رنگ اعلام کرد که پس از پیوستن سوئد به ناتو، مقامات این کشور کنترل خود بر مسائل امنیت داخلی و خارجی از دست داده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی تأکید کرد که مسکو بارها موضوع تأمین امنیت را با مقامات استکهلم در میان گذاشته و اطمینان دریافت کرده بود که مقامات سوئدی همه تلاش خود را خواهند کرد. زاخارووا گفت: «چنین اقدامات تحریک‌آمیزی نه‌تنها برای نمایندگی دیپلماتیک روسیه، بلکه برای شهروندان این کشور نیز خطرناک است. به‌نظر می‌رسد سوئد پس از پیوستن به ناتو، کنترل خود بر امنیت داخلی و خارجی را از دست داده است.»

روز  یکشنبه گزارش شد که سفارت روسیه در سوئد هدف حمله پهپادی قرار گرفت، این پهپاد یک بسته بزرگ پلاستیکی حاوی رنگ را بر روی ساختمان سفارت رها کرد. دیپلمات‌های روس یادآور شدند که در پس‌زمینه چنین حوادثی، مقامات سوئدی تعهدات خود بر اساس کنوانسیون وین در سال 1961 درباره روابط دیپلماتیک را برای تضمین امنیت و مصونیت هیئت‌های دیپلماتیک خارجی انجام نمی‌دهند.

طبق اطلاعات سفارت روسیه، حمله قبلی با استفاده از پهپاد به این نمایندگی در تاریخ 25 مه رخ داده بود. همچنین در 17 ژوئن، 5 جولای و 21 آگوست نیز نمایندگی بازرگانی روسیه در استکهلم هدف حملات مشابهی قرار گرفت.

 

