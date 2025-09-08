بررسیها نشان میدهد که منافقین در تجمع بروکسل بهجای هواداران واقعی، از آوارگان و مهاجران اروپایی بهویژه جنگزدگان اوکراینی برای پر کردن جمعیت استفاده کردند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع آگاه میگویند این گروهک ۵ میلیون دلار از رژیم صهیونیستی دریافت کرده که در قبال خدمات منافقین به تلآویو در جنگ اخیر علیه ایران بوده است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد حتی عناصر تکفیری هم در این تجمع حضور داشتند؛ در حالیکه رسانههای منافقین آن را حضور گسترده هوادارانشان معرفی کردند.
