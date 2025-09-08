براساس اعلام اخیر بانک مرکزی و طی بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی در نهم شهریورماه سال جاری، از امروز (۱۷ شهریور ماه) صدور دسته چک براساس مقررات جدید اعمال میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مطابق این بخشنامه بانک مرکزی، مقررات ویژهای برای اشخاص متقاضی دسته چک، به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین مرتبه تقاضای صدور دسته چک دارند، اعمال میشود.
براین اساس، مشتریان حقیقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی و نیز به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگههای دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.
همچنین مشتریان حقوقی نخستین بار در سال اول، مجاز به دریافت دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی و به صورت همزمان بدون لحاظ بازگشت ۸۰ درصد از برگههای دسته چک کاغذی، مجاز به دریافت ۲۵ برگ دسته چک الکترونیکی هستند.
گفتنی است؛ طبق مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی مبنای محاسبه سال، آغاز اعطای دسته چک به مشتری در موسسه اعتباری است و قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق با نامه ۳۱ مرداد سال جاری مبنی بر ثبت و تأیید برگ چکها برای اشخاص حقیقی و ثبت برگ چکها برای اشخاص حقوقی در سامانه صیاد (پیچک)، کمافیسابق قابل استناد و برقرار است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید