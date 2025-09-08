راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟

رهبرانقلاب در دیدار با هیات دولت از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» به عنوان یک "خطر" یاد کردند، اما ابعاد و تبعات این خطر برای استقلال و امنیت کشور چیست؟

به گزارش تابناک،واقعیت این است که جنگ دوازده روزه، مبداء جدیدی برای دکترین نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود، اینک تلاش دشمن گرفتار ماندن کشور و نظام در تله های متعدد سیاسی و امنیتی و ایجاد حالت فرسودگی ملی و حالت ناامیدی و تلخی در میان مردم است و تلاش حاکمیت و نخبگان باید دقیقا عکس این جریان باشد.

جنگ دوازده روزه، مبداء جدیدی برای دکترین نظامی و امنیتی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود، اینک تلاش دشمن گرفتار ماندن کشور و نظام در تله های متعدد سیاسی و امنیتی و ایجاد حالت فرسودگی ملی و حالت ناامیدی و تلخی در میان مردم است و تلاش حاکمیت و نخبگان باید دقیقا عکس این جریان باشد.

خروح از وضعیت "نه جنگ نه صلح" نیازمند راه‌حل‌هایی است که هم واقع‌بینانه باشد، هم به ظرفیت‌های ملی تکیه کند، و هم از عزت و استقلال کشور پاسداری کند، شاید یکی از مصادیق این راهبرد جدید در عرصه سیاست خارجی، به روز رسانی نظام دیپلماسی کشور و بازی دادن جدی تر "میانجگرها" باشد، کشورهایی که دوست دارند اعتبار عظیم تنش زدایی بین ایران و آمریکا را به دست آورند و تابه حال نیز تلاش هایی در این راه انجام داده اند اما شاید آنچنان که شایسته است، جدی گرفته نشده اند.

رهبرانقلاب در دیدار اخیر خود بر منافات نداشتن، "انعطاف" با رویکردهای انقلابی تاکید کردند که می تواند در زمینه دیپلماسی مصادیق فراوانی پیدا کند.

کلید دیگر خروج از وضعیت کنونی نه صلح و نه جنگ، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت است. قطعا یکی از گلوگاههای تخریب اعتماد حاکمیت و مردم، وضعیت کنونی صداوسیما است.

نگاه یکطرفه، افراطی و غیر عقلایی صداوسیما در برخورد با معضلات و مسائل کشور، کارخانه ناراضی سازی افکار عمومی است، ایجاد سکویی ثابت و امن برای گفتگوهای ملی، دیدن و به رسمیت شناختن همه سلائق ایرانی، برپایی مناظره های جدی و داغ و واقعی به جای میزگردهای یکطرفه و احساسی، می تواند به سرعت وجهه صداوسیما در میان مردم را اصلاح کند.

از سوی دیکر، تشدید حرکت مردمی سازی اقتصادی با حمایت از تولید ملی و حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان می تواند راهبرد دیگری برای خروج از وضعیت فرساینده فعلی باشد،. اما قطعا این مسیر نیازمند اصلاحاتی در سیاست‌گذاری‌هاست؛ فساد مالی و ناکارآمدی بوروکراتیک باید ریشه‌کن شود تا اعتماد عمومی برای این عزم ملی جلب گردد و از هرگونه شعارزدگی و کلی گویی پرهیز شود و موانع و معایب صادقانه بررسی و اصلاح شود.

در واقع حفظ و تقویت معیشت مردم، مهمترین سرمایه نظام برای مقابله با امواج حملات بعدی دشمن است و مساله اقتصادی و معیشتی ، اهمینی بسیار فراگیرتر از قبل پیدا کرده که بر همین اساس باید اولویت بودن اقتصاد و معیشت به عنوان سیاست اعمالی واحد نظام و دولت در دوره جدید مورد توجه قرار گیرد و لوازم و تبعات این راهبرد جدید و جدی نیز در همه عرصه ها اجرا گردد و یک صدای واحد از کشور برخیزد.

برای نمونه، طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک و تامین کالاهای ده گانه اساسی کشور و به خصوص حفاظت از معیشت اقشارضعیف، باید با شفافیت و نظارت دقیق دولت و همه نهادهای حکومتی اجرا شود تا از سوءاستفاده جلوگیری کند و اگر درست اجرا نشود، می تواند به عاملی برای ناامنی ذهنی و روانی مردم تبدیل شده و نتیجه عکس بدهد.

از سوی دیگر، برای جلوگیری از تبدیل «نه جنگ، نه صلح» به درگیری نظامی، تقویت توان دفاعی کشور و به روز رسانی دکترین نظامی و امنیتی کشور و درس گرفتن از تجربه جنگ دوازده روزه می تواند راهگشا باشد.مثلا نگاه دوباره به پدافند و پهپاد و ریز پرنده در سامانه دفاعی کشور، لزوم تجهیز فوری سامانه های دفاعی کشور به هوش مصنوعی و فن آوری های نوین با استفاده وسیع و دقیق از نخبگان جوان می تواند یکی از راهکارهای موجود باشد.

نظر شما چیست؟ برای خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چه می توان کرد؟

