رئیس‌جمهور آمریکا ضمن آنکه مدعی شد صهیونیست‌ها طرح وی برای پایان جنگ را پذیرفته، تهدید کرد که این آخرین هشدار به جنبش حماس است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «همه می‌خواهند اسرا به خانه برگردند. همه می‌خواهند این جنگ تمام شود!»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: «اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند. وقت آن رسیده که حماس هم بپذیرد. من به حماس در مورد عواقب عدم پذیرش هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، دیگر هشداری در کار نخواهد بود!»

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در همین رابطه گزارش داد که ایالات متحده طرح جدیدی را به حماس ارائه کرده که بر اساس آن، آزادی همه ۴۸ اسرا باقیمانده در ازای برقراری آتش‌بس و پایان عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه پیشنهاد شده است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.