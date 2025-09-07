En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ: اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن آنکه مدعی شد صهیونیست‌ها طرح وی برای پایان جنگ را پذیرفته، تهدید کرد که این آخرین هشدار به جنبش حماس است.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۹۷
| |
388 بازدید
ترامپ: اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «همه می‌خواهند اسرا به خانه برگردند. همه می‌خواهند این جنگ تمام شود!»

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: «اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند. وقت آن رسیده که حماس هم بپذیرد. من به حماس در مورد عواقب عدم پذیرش هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، دیگر هشداری در کار نخواهد بود!»

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی در همین رابطه گزارش داد که ایالات متحده طرح جدیدی را به حماس ارائه کرده که بر اساس آن، آزادی همه ۴۸ اسرا باقیمانده در ازای برقراری آتش‌بس و پایان عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه پیشنهاد شده است.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود. این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ اسرائیل غزه جنگ غزه آتش بس حماس خبر فوری
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴.۵ میلیون شبه‌نظامی ونزوئلا آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارخانه تسلیحاتی اسرائیل در انگلیس تعطیل شد
واکنش حماس به بمباران برج‌های مسکونی غزه
رسانه اسرائیلی: «موساد مامور ترور ۵ رهبر فلسطینی شده است»
پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا
قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل برای کمک به نتانیاهو
شروط اسرائیل برای پایان جنگ غزه
سفیر آمریکا: به خاطر خدا کنار اسرائیل هستیم
نتانیاهو برای پایان جنگ در غزه شرط گذاشت
واکنش حماس به اظهارات ترامپ درباره اسرای صهیونیست
حماس شرایط ما را می پذیرد یا غزه را کاملا نابود می کنیم
نتانیاهو اجاره سفر ماکرون به اراضی اشغالی را نداد
ترامپ: هیچ‌کس به اندازه من برای اسرائیل کار نکرده است
درخواست ۶۰۰ مقام اسرائیلی از ترامپ برای توقف جنگ غزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۹ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۲ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZGP
tabnak.ir/005ZGP