سیاسی
»
رهبری و روسای قوا
بازدید
1448
1448
بازدید
پ
عکس: گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با پزشکیان
در حاشیه دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر انقلاب، تصویر گفتکوی مسعود پزشکیان با آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۲۷۱۷۷
تاریخ انتشار:
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
07 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۷۱۷۷
|
۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
07 September 2025
|
1448
بازدید
1448
بازدید
برچسب ها
آیت الله خامنه ای
رهبر انقلاب
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور
مطالب مرتبط
پزشکیان: ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم
پزشکیان: توصیههای رهبر انقلاب نصبالعین است
عکس: حضور علی لاریجانی در دیدار اعضای دولت با رهبر انقلاب
مسئولان و صاحبان قلم، راویان قدرت و قوت باشند و نه راوی ضعفها / لزوم غلبه فضای کار و تلاش و امید بر حالت نه جنگ نه صلح
قدردانی پزشکیان از حمایتهای امروز رهبر انقلاب
آخرین اخبار
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار میشود
پزشکیان: توصیههای رهبر انقلاب نصبالعین است
دیدگاه «ترامپ» درباره تجاوز احتمالی آمریکا به ونزوئلا
هشدار رهبر انقلاب درباره وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
عکس: گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با پزشکیان
عراقچی: مردم را تبعات اقتصادی مکانیسم ماشه نترسانید
عکس: اولین تصویر از ماه خونین امشب در ایران
اینفوتابناک | چه زمانی نماز آیات بر ما واجب میشود؟
چهار روز من را به حراست صداوسیما بردند!
عکس | شکار نخستین لحظات ماه گرفتگی ماه خونین
جزئیات دیدار و گفتگوی حکیم با پزشکیان + عکس
ترامپ: آماده مرحله دوم تحریمها علیه روسیه هستیم
گروسی: فقط به نیروگاه بوشهر دسترسی داشتهایم
عکس: تصویری از ماه امشب هنگام طلوع
عکس: حضور علی لاریجانی در دیدار اعضای دولت با رهبر انقلاب
کپی شد