عکس: گفتگوی خصوصی رهبر انقلاب با پزشکیان

در حاشیه دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر انقلاب، تصویر گفتکوی مسعود پزشکیان با آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.