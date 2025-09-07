مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به بازدید بازرسان این نهاد از نیروگاه هسته‌ای بوشهر، گفت که در حال حاضر، نشانه‌ای دال بر ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی در گفت‌وگویی با اشاره به آسیب‌های وارد شده به تاسیسات اتمی ایران در نتیجه حملات متجاوزانه آمریکا، گفت که این آسیب‌ها «قابل توجه» بوده است، اگرچه بازرسان آژانس هنوز مستقیما آن را مشاهده نکرده‌اند.

آمریکا در اول تیرماه تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان را که تحت توافق پادمانی آژانس بین‌المللی قرار داشتند، طی حمله‌ای متجاوزانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دید اما نه تهران و نه آژانس افزایش سطح تشعشعات خارجی در آن را گزارش نکردند.

ایران در پاسخ به این تجاوزگری، پایگاه هوایی «العدید» آمریکا در قطر را طی عملیات «بشارت فتح» هدف قرار داد.

گروسی در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی ریپابلیکا در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کنفرانس عمومی آژانس در ۲۴ شهریور بیان کرد: این اتفاق نظر وجود دارد که درجه آسیب وارد شده، همان طور که در تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان داده شده، قابل توجه است. اما بازرسان من مستقیما آن را مشاهده نکرده‌اند.

گروسی با اشاره به سفر اخیر بازرسان آژانس به ایران برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر گفت: ما هنوز به تاسیسات آسیب‌دیده یا ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد دسترسی نداشته‌ایم. جامعه بین‌المللی حق دارد که در این‌باره نگران باشد.

ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.

اگرچه سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از سفر بازرسان آژانس به ایران گفت: نکته مهم این است که آنچه باید طبق قانون محقق شود، اکنون در حال مذاکره است. تاکنون دو جلسه میان وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.



نمایی از تاسیسات نطنز پیش از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی

ادعایی درباره محل مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی

گروسی در ادامه گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی به گمانه‌زنی‌ها درباره محل اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران‌ پرداخت و گفت که از نظر او این مواد در تاسیسات اصفهان و نطنز است.

با این حال، گروسی گفت: «ما باید بررسی کنیم؛ عملا از ماه ژوئن دید خود را از دست داده‌ایم».

این در حالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تازگی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که چه توضیحی برای این موضوع دارد که «فرانسه، آلمان و انگلیس می‌گویند تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران اعمال خواهند کرد مگر اینکه تهران محل مواد هسته‌ای خود را اعلام کند»، بیان کرد: این هم یکی دیگر از نمونه‌های یک مطالبه غیرمنطقی است؛ هر سه کشوری که شما به آن‌ اشاره کردید، بخشی از توافق هسته‌ای با ایران بوده‌اند. آن توافق که منضم به یک قطعنامه اجماعی شورای امنیت سازمان ملل است همچنان موجود است. با وجود این، آن‌ها به‌جای انتقاد از اسرائیل و ایالات متحده به‌خاطر نقض فاحش یک قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل، ایران را به‌خاطر ابهام در محل این مواد [غنی‌شده] تحت فشار قرار می‌دهند. مواد ما در همان مکانی بودند که مورد حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل قرار گرفت. این کشورها [آلمان، فرانسه، انگلیس] باید به‌عنوان دولت های مستقل، مسئولانه عمل می‌کردند. آن‌ها باید چنین حملاتی را محکوم می‌کردند، نه اینکه حالا از ایران درباره محل مواد سؤال کنند. در نطر داشته باشید که تأسیسات ما ۲۴ ساعته تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. این اولین بار است که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) توسط دو رژبم مسلح به تسلیحات هسته‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد. این ضربه بزرگی به معاهده منع اشاعه، به حاکمیت قانون و به همه اصول اساسی که ما به‌عنوان تمدن انسانی به آن‌ها افتخار می‌کنیم، بوده است. به عبارت دیگر، نباید این را ساده‌سازی کرد و به‌عنوان حمله‌ای توسط ایالات متحده و اسرائیل به چیزی که آن‌ها خطرناک می‌دانستند، تقلیل داد. هیچ قاعده حقوقی یا منطقی وجود ندارد که چنین حملاتی را علیه یک دولت مستقل مجاز بداند.

گروسی در ادامه گفت‌وگوی مدعی شد که در اعماق کوه‌ها در اصفهان آزماشگاه بزرگ دیگری وجود دارد که به گفته او، «شاید یک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم باشد.»

مدیرکل آژانس در این باره گفت: «ما اجازه بازدید از آن را پیدا کرده بودیم اما روز بازرسی‌ها، حملات اسرائیل آغاز شد».

با این حال، گروسی اذعان کرد که هیچ نشانه‌ای دال بر ازسرگیری قریب‌الوقوع برنامه هسته‌ای ایران در پی این حملات وجود ندارد.



تصویر ماهواره‌ای شرکت ماکسار از تاسیسات اتمی فردو پس از حملات متجاوزانه آمریکا

وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا و تاسیسات اتمی رژیم صهیونیستی در شعله‌های جنگ

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه گفت‌وگو با این رسانه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنگ اوکراین بیان کرد: این نیروگاه همچنان محلی پرتنش و خطرناک است. این نیروگاه عملیاتی نیست و فقط تدابیر امنیتی درآن‌جا اجرا می‌شود. هر روز بازرسان من گلوله‌های توپ و آثار آن را در این محل ضبط می‌کنند؛ گلوله‌ها و پهپادها از طرفی به طرف دیگر شلیک می‌شوند.

او بیان کرد که از اقدامات دیپلماتیک چشمگیری میان روسیه و آمریکا برای تامنی امنیت این نیروگاه اطلاعی ندارد.

گروسی درباره تاسیسات اتمی رژیم صهیونیستی که بدون عضویت در پیمان منع گسترش اتمی بزرگ‌ترین زرادخانه اتمی منطقه را در اختیار دارد و امنیت و ثبات آن را تهدید می‌کند، گفت: اتفاق نظر جمعی این است که (اسرائیل) اکنون یک سلاح اتمی دارد.

اما به گفته او، این رژیم «سیاست ابهام را دنبال می‌کند و تعاملی در این زمینه ندارد.»

خطرات جهانی که سلاح اتمی دیگر در آن تابو نیست

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان این که خطر جنگ هسته‌ای بیشتر از همیشه است، سه دلیل را برای این دیدگاه تشریح کرده و گفت: اولی این است که روند خلع‌سلاح و محدودسازی کنترل‌شده زرادخانه‌های اتمی مختل شده است و بنابراین، کشورهایی که سلاح اتمی دارند، از جمله چین تولید خود را افزایش داده‌اند. دومی این است که تسلیحات اتمی دیگر برای رهبران جهانی یک تابو محسوب نمی‌شود. شاهد نشانه‌های بدی از حملات هسته‌ای تاکتیکی هستم. سومین دلیل هم ارتباط نزدیکی با دومین مورد دارد؛ ابزارهای تخریب دیگر یک رویا برای این کشورها نیست. کشورهایی هستند که سلاح اتمی ندارند و رهبران آن‌ها حتی به طور علنی، از این صحبت می‌کنند که وقت آن است سلاح اتمی داشته باشند.

گروسی از پاسخ به این سوال که منظور او چه کشورهایی است، خودداری کرد. با این حال، او به کشورهایی در «آسیا، آسیای صغیر و حاشیه خلیج فارس» اشاره کرد.

او بیان کرد: جهانی با ۲۰ تا ۲۵ کشور مسلح به بمب اتم، غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک است.