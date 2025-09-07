به گزارش تابناک به نقل از چندثاینه؛ اعتقاد داشته باشید یا نه، شبکههای اجتماعی و مخصوصا اینستاگرام تاثیرگذار، شما را به آن علاقهمند میکنند! صحبت در مورد دمنوشهای گیاهی است! در مورد درمانهای قدیمی، طب سنتی! طبق گفتههای اینفلوئنسرها معجزاتی که با آنها اتفاق میافتد فراتر از تصور است! هرچند علم و دنیای پزشکی نظری کاملا مخالف را دارد!
طب سنتی دوباره روی صحنه آمده، اما این بار با پوستی مدرن و جذاب که اینستاگرام را پر کرده است. دمنوشهایی که روزگاری در قوریهای خانهها آرام دم میکشیدند، حالا در بستهبندیهای شیک و رنگارنگ با قیمتهای میلیونی روی میز کاربران شبکههای اجتماعی میدرخشند. این نوشیدنیها فقط سلامت نمیآورند؛ حس زندگی لوکس، آرامش و سبک زندگی مدرن را هم هدیه میدهند.
زعفران، گل گاوزبان، دارچین و چای سبز، ترکیباتی هستند که در قاب عکسها و استوریهای پرطرفدار میدرخشند و کاربران با اشتراک تجربه خود، بیآنکه بدانند، به ترند شدن آنها کمک میکنند. مردم دنبال آرامش، انرژی بیشتر و خواب بهتر هستند، اما میخواهند این تجربه راحت، جذاب و شیک باشد.
هر مشکلی که داشته باشید یک بسته بندی به شما سلام میکند! بخواهید لاغر شوید، چاق شدن آرزوی شماست، کبد چرب دارید، پوست صورتتان شل شده و...! بازار عجیبی است!
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که زیبایی بستهبندی و هجوم تبلیغات نباید جای دانش و احتیاط در مصرف گیاهان دارویی را بگیرد. بازگشت طب سنتی به زندگی امروز، تلفیقی است از فرهنگ کهن و سلیقه مدرن؛ جایی که سلامت، زیبایی و تجربه مصرف با هم آمیختهاند و دمنوشها دیگر فقط یک نوشیدنی نیستند، بلکه یک ترند میلیونی اینستاگرامی شدهاند.
