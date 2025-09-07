En
بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ معادل پژو ۲۰۶/ ارزان‌ترین بلیت نصف حقوق کارگر ایرانی

فیفا قصد دارد در پنجره نخست پیش فروش بلیت‌های جام جهانی یک میلیون بلیت را به هواداران بفروشد که قیمت‌گذاری بلیت‌ها به شکلی انجام شده که بلیت فینال هم تراز یک پژو ۲۰۶ در ایران است.
شوک قیمت بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ از نصف حقوق کارگر ایرانی تا معادل یک پژو ۲۰۶!

جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز آغاز نشده، اما قیمت بلیت‌هایش شوک بزرگی به فوتبال‌دوستان ایرانی وارد کرده است؛ جایی که ارزان‌ترین بلیت با دلار آزاد معادل نصف حقوق یک کارگر و گران‌ترین آن برابر با قیمت یک پژو ۲۰۶ صفر کیلومتر تمام می‌شود!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از هفته آینده آغاز می‌شود و فیفا اعلام کرده است که در این دوره از قیمت‌گذاری پویا (Dynamic pricing) استفاده خواهد شد؛ روشی که قیمت بلیت‌ها را بر اساس تقاضای بازار تغییر می‌دهد.

طبق اطلاعات رسمی، بلیت مسابقات مرحله گروهی از ۶۰ دلار شروع می‌شود و در مراحل پایانی، از جمله دیدار نهایی، تا ۶۷۳۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در نگاه اول شاید این اعداد برای هواداران اروپایی و آمریکایی چندان عجیب نباشد، اما وقتی قیمت‌ها به ریال ایران تبدیل می‌شود، تفاوت فاحشی آشکار می‌شود. با احتساب نرخ دلار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ یعنی ۱۰۳ هزار تومان، ارزان‌ترین بلیت جام جهانی معادل ۶ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که تقریباً بیشتر از نصف حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی تعیین شده از سوی وزارت کار است که برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان تعیین شده است.

ماجرا، اما در گران‌ترین بلیت‌ها ابعاد عجیب‌تری پیدا می‌کند. گران‌ترین بلیت فینال جام جهانی با قیمت ۶۷۳۰ دلار در بازار جهانی عرضه خواهد شد که معادل ۶۹۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در ایران است؛ عددی که برابر با قیمت یک خودروی پژو ۲۰۶ صفر کیلومتر تیپ ۲ در بازار داخلی امروز برآورد می‌شود!

این مقایسه ساده نشان می‌دهد که حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان برای هواداران ایرانی، بیش از هر زمان دیگری به رویا شبیه است. چرا که حتی در ارزان‌ترین حالت، یک شخص با حقوق کارگری برای دیدن تنها یک مسابقه باید بیش از نیمی از درآمد ماهانه‌اش را هزینه کند و این به جز هزینه‌هایی چون دریافت ویزا، خرید پرواز، اقامت و هزینه‌های دیگر است.

