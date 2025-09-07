تغییر ضرایب دروس در کنکور سراسری

رییس مرکز ارزیابی، تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: سهم سابقه تحصیلی در کنکور امسال به ۶۰ درصد و سهم آزمون سراسری ۴۰ درصد است لذا ناظر به همین تغییر، ضرایب همه دروس نیز تغییر کرده و ترازها قطعاً متفاوت خواهد بود و برای همه افراد تراز جدید تولید شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، زارعی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه آزمونهای نهایی خرداد سال جاری با تمهید مقدماتی آغاز و به پایان رسید گفت: اعلام نتیجه انجام و سوابق تحصیلی برای سازمان سنجش ارسال شد.
وی با بیان اینکه این آزمونها به عنوان آزمونهای ملی در سراسر کشور برگزار شده افزود: لازمه برگزاری این آزمونها این است که هماهنگی همه دستگاهها صورت بگیرد. هماهنگیها به پشتوانه مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و برای تمام دستگاهها تعیین وظیفه کرده تا در برگزاری آزمونهای نهایی آموزش و پرورش مشارکت و همکاری داشته باشند.
زارعی در خصوص تأمین امنیت آزمونها به مصوبه شورای امنیت کشور برای حمایت از آزمونهای نهایی اشاره کرد و ادامه داد: همکاران در سراسر کشور در برگزاری آزمونها مشارکت دارند از حیث پشتیبانی و جلسات مختلف. با تمام دستگاههایی که وظایفی برای آنها تعریف شده مکاتباتی از سوی مقام عالی وزارت انجام شده تا وظایف اطلاع رسانی و مطابق وظایف پیگیر تکالیف باشند.
وی با بیان اینکه رابطی از سوی وزارت آموزش و پرورش معرفی شد تا پیگیر هماهنگیها در دستگاهها باشند عنوان کرد: مدارس خارج از کشوری داریم که در آن مدارس، این آزمونها همزمان با مدارس داخل کشور برگزار میشود لذا یکی از موارد، همکاری وزارت امور خارجه برای برگزاری آزمونها است.
