نصرت الله تاجیک، زندانی سیاسی قبل از انقلاب، مدیر و دیپلمات سابق خبر داد

گشایش تازه‌ در حصر میرحسین موسوی

نصرت الله تاجیک، زندانی سیاسی قبل از انقلاب، مدیر و دیپلمات سابق، از گشایش تازه‌ی دیگری در حصر میرحسین موسوی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۸۰
1776 بازدید
۲

بنا بر آنچه تاجیک می‌گوید میرحسین در حال بازگشت به زیست طبیعی است و موافقت کرده با بعضی مدیران و دوستانش دیدار کند.

به گزارش تابناک؛ نصرت الله تاجیک در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد، هم همچون جناب کروبی در حال بازگشت به زیست طبیعی هستند! طول عمر طولانی و با عزت داشته باشند.

آقای مهندس موافقت کرده با ملاحظاتی، با بعضی از دوستانش، مدیران و کارشناسان دیدار و ملاقات داشته باشد.

او البته از گشایش دیگری هم در حصر خبر داده اما نوشته است که اگر صلاح به عمومی کردن آن باشد میرحسین یا نزدیکانش آن را اعلام خواهند کرد.

آقای موسوی در هفته‌های اخیر با سه تن از دوستان نزدیکش دیدار داشته است.

حصر مهدی کروبی با تعامل میان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه در دولت میانه‌رو چهاردهم رفع شد و احتمال تکرار آن تجربه درباره‌ی حصر میرحسین موسوی نیز وجود دارد.

میرحسین میرحسین موسوی همسر میرحسین موسوی زهرا رهنورد خبر فوری حصر حصر خانگی رفع حصر
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
1
پاسخ
خدا وکیلی این چه حصری است که خود محصور باید موافقت کنه که با دوستانش دیدار داشته باشه ؟
یعنی خودش انتخاب کرده که محصور باشه ؟
این یعنی چی؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
1
7
پاسخ
متن را طوری نوشته اید که انگار موسوی خودش خودش را به حصر برده که حالا با گشایش موافقت کرده.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
