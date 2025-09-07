گشایش تازه‌ در حصر میرحسین موسوی

بنا بر آنچه تاجیک میگوید میرحسین در حال بازگشت به زیست طبیعی است و موافقت کرده با بعضی مدیران و دوستانش دیدار کند.
به گزارش تابناک؛ نصرت الله تاجیک در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد، هم همچون جناب کروبی در حال بازگشت به زیست طبیعی هستند! طول عمر طولانی و با عزت داشته باشند.
آقای مهندس موافقت کرده با ملاحظاتی، با بعضی از دوستانش، مدیران و کارشناسان دیدار و ملاقات داشته باشد.
او البته از گشایش دیگری هم در حصر خبر داده اما نوشته است که اگر صلاح به عمومی کردن آن باشد میرحسین یا نزدیکانش آن را اعلام خواهند کرد.
آقای موسوی در هفتههای اخیر با سه تن از دوستان نزدیکش دیدار داشته است.
حصر مهدی کروبی با تعامل میان رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه در دولت میانهرو چهاردهم رفع شد و احتمال تکرار آن تجربه دربارهی حصر میرحسین موسوی نیز وجود دارد.
