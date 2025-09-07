به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب تازه اولیور جفرز نویسنده و تصویرگر کودک و نوجوان، با عنوان «سرم خیلی شلوغ است!» ۹ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور همزمان در جهان و ایران منتشر خواهد شد و نشر افق (کتابهای فندق) با خرید حق انحصاری نشر اثر (کپیرایت) نسخه فارسی آن را با ترجمه رها مقدم منتشر میکند.
جفرز در اینکتاب به شیوهای طنزآمیز و هوشمندانه یکی از چالشهای مهم دنیای معاصر ـ غرق شدن در روزمرگی و فراموش کردن دوستیها - را دستمایهی روایت خود قرار داده است.
ادبیات کودک تنها برای سرگرمکردن کودکان نوشته نمیشود؛ بلکه بستری برای طرح موضوعهای اجتماعی، اخلاقی و انسانی در قالبی ساده و قابلدرک است. اولیور جفرز، نویسنده و تصویرگر ایرلندی، توانسته با بهرهگیری از ترکیب متن و تصویر، مفاهیم عمیق و دشوار مانند مرگ، زندگی، دوستی و... را به زبانی ساده و کودکانه بیان کند. اثر جدید او با عنوان سرم خیلی شلوغ است! نیز این ویژگی را دارد.
الیور جفرز در سبک نگارش خود، همهچیز را از یک موقعیت ساده شروع میکند: دختری مشتاقانه در انتظار جشن تولدش است. او تصور میکند روزی شاد و بهیادماندنی در کنار دوستانش خواهد داشت. اما هر یک از دوستانش، بهانهای برای سرشلوغی میآورند. نتیجه، تنهایی و دلخوری بریجت است؛ احساسی که برای بسیاری از کودکان (و حتی بزرگسالان) آشناست. نقطه قوت اثر در همین واقعگرایی نهفته است؛ جفرز بیآنکه به شعارزدگی بیفتد، تصویری ملموس از غفلتهای کوچک اما تأثیرگذار زندگی روزمره ارائه میدهد.
نسخه فارسی اینکتاب همزمان با چاپ جهانی در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر میشود.
