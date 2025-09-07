En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا به دیدار فرماندهان ارتش لبنان می‌رود

منابع لبنانی می‌گویند قرار است امروز مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا برای انجام سفری امنیتی که به نشست با مسئولان نظامی لبنان محدود می‌شود، وارد بیروت شود.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۵۷
| |
3 بازدید

منابع لبنانی می‌گویند قرار است امروز مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا برای انجام سفری امنیتی که به نشست‌ با مسئولان نظامی لبنان محدود می‌شود، وارد بیروت شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع شبکه‌ العربیه تأکید کردند که هیئت آمریکایی نشستی با کمیته نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در رأس الناقوره برگزار خواهد کرد. این هیئت همچنین از فرماندهی منطقه جنوب لیطانی در شهر صور بازدید خواهد داشت.

در آستانه سفر اورتگاس، جوزف عون رئیس‌جمهوری لبنان، در دیدار با برد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، خواستار فشار بر اسرائیل برای خروج از اراضی لبنان و فعال‌سازی کار کمیته «مکانیسم» برای اجرای مفاد توافق توقف خصومت‌ها شد.

عون همچنین بر اهمیت تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان تأکید کرد. حمایتی که به ارتش امکان می‌دهد مأموریت‌های متعدد محوله را با وجود شرایط دشوار اقتصادی، انجام دهد. کوپر نیز از عملکرد برجسته ارتش لبنان تمجید کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا فرماندهان ارتش لبنان ارتش لبنان خلع سلاح مورگان اورتگاس
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
‌نمی‌توانید خانه بسازید استعفا دهید/ اول پست می گیرند بعد می پرسند چه کار کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نعیم قاسم: با تحویل سلاح، تجاوز متوقف نخواهد شد
وزیر کشور لبنان: خلع سلاح حزب‌الله در چارچوب استراتژی دفاعی قرار می‌گیرد
آمریکا خواستار عقب‌نشینی رژیم اسرائیل از خاک لبنان‌شد
تجدید میثاق فرماندهان ارتش با امام راحل
دو خبر عجیب از حزب‌الله و لبنان در ساعات اخیر + عکس
بروجردی: ایران برای تسلیح ارتش لبنان، راسخ است
اعتراضات مردمی گسترده در لبنان علیه طرح خلع سلاح
لبنان برای بردن شهروندانش از تهران، هواپیمای قطری می‌فرستد
سازمان ملل خواستار خلع سلاح حزب‌الله شد
هشدار جدی حزب‌الله درباره تصمیمات دولت لبنان
هشدار ارتش لبنان درباره هرگونه تجاوز اسرائیل
ادعای رئیس جمهور لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله
بیانیه ارتش لبنان درباره سرکوب معترضان در فرودگاه بیروت
ویدیوی حزب الله لبنان درباره خلع سلاح
درخواست نخست‌وزیر لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
اولتیماتوم ترامپ به لبنان
اظهارات مداخله‌جویانه فرستاده ترامپ علیه لبنان
دولت لبنان حکم به خلع سلاح حزب‌الله داد
فرماندهان ارتش آمریکا قرنطینه شدند
جزییات مبهم در سفر نماینده ترامپ به بیروت!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۵ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۸ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ZE9
tabnak.ir/005ZE9