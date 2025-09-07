منابع لبنانی می‌گویند قرار است امروز مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا برای انجام سفری امنیتی که به نشست با مسئولان نظامی لبنان محدود می‌شود، وارد بیروت شود.

منابع لبنانی می‌گویند قرار است امروز مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا برای انجام سفری امنیتی که به نشست‌ با مسئولان نظامی لبنان محدود می‌شود، وارد بیروت شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع شبکه‌ العربیه تأکید کردند که هیئت آمریکایی نشستی با کمیته نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در رأس الناقوره برگزار خواهد کرد. این هیئت همچنین از فرماندهی منطقه جنوب لیطانی در شهر صور بازدید خواهد داشت.

در آستانه سفر اورتگاس، جوزف عون رئیس‌جمهوری لبنان، در دیدار با برد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا، خواستار فشار بر اسرائیل برای خروج از اراضی لبنان و فعال‌سازی کار کمیته «مکانیسم» برای اجرای مفاد توافق توقف خصومت‌ها شد.

عون همچنین بر اهمیت تداوم حمایت آمریکا از ارتش لبنان تأکید کرد. حمایتی که به ارتش امکان می‌دهد مأموریت‌های متعدد محوله را با وجود شرایط دشوار اقتصادی، انجام دهد. کوپر نیز از عملکرد برجسته ارتش لبنان تمجید کرد.