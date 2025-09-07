اعلام زمان نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارنامه علمی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۴ مرداد از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. پذیرفتهشدگان اولیه تا ساعت ١٣ ظهر ۸ مرداد فرصت داشتند نسبت به انتخاب کدرشته محلهای مورد نظر اقدام کنند.
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی هفته آینده، ۲۵ شهریور ماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد که بیش از ۵۸ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد رشتههای علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی شرکت کردهاند.
