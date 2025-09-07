En
کشف ۲۲ کیلو شیشه در روشویی سفالی

پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) با هوشیاری مأموران، محموله‌های شیشه جاسازی‌شده در روشویی و روغن زیتون را کشف و اعضای باند قاچاق را پیش از خروج مواد به خارج از کشور دستگیر کرد.
کشف ۲۲ کیلو شیشه در روشویی سفالی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارکنان هوشیار مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) از طریق شیوه و شگرد‌های پلیسی به محموله روشویی سفالی، که برای ارسال به مقصد یکی از کشور‌های آسیایی بود مشکوک شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: پس از بررسی جامع بار موصوف و با هوشیاری مأموران مقدار ۲۲ کیلوگرم مواد روان گردان از نوع شیشه که به طرز کاملاً ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه بیان داشت: با رصد اطلاعاتی و دستگیری تحویل دهنده بار و تحقیقات از متهم دستگیر شده، محرز شد مقدار ۲۰۰ کیلوگرم شیشه محلول در روغن زیتون نیز توسط مجرمین همین باند در انباری در جنوب تهران دپو شده که مقرر بود طی روز‌های آتی از طریق فرودگاه به مقصد همان کشور قاچاق شود که محموله دوم نیز کشف و ضبط شد و متهم اصلی نیز دستگیر و به مرجع قضائی تحویل شد.

سردار بنی اسدی فر در پایان خاطرنشان کرد: مواد مخدر و اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد داشت. سوداگران مرگ و همه کسانی که قصد سودجویی و آسیب زدن به جامعه را دارند، این را بدانند که با دستان پرقدرت پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی خواهند شد.

