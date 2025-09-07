En
قیمت جدید طلا و سکه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۰۶
قیمت جدید طلا و سکه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴

پبررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۹۲ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز یک‌شنبه، شانزدهم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۱۸۱ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش ۷۶۶ هزار تومانی به نرخ ۳۸ میلیون و ۸۴ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۳۶ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۱ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۱۷۲ هزار تومانی، ۸ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۹۲ میلیون تومان شد

در این میان،  بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، شانزدهم شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۲ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۵۱۵ هزار تومانی، ۸۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه اما ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده که ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده می‌شود که ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

 

افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
