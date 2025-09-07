علیرضا محرمی - باطل شدن بلیتهای سفر تیم ملی وزنهبرداری در ترکیه در مسیر کلمبیا و پای پرواز، موجب شد تا نوجوانان و جوانان وزنهبرداری شرایط سفرشان تغییر کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سفر پر ماجرای تیم ملی نوجوانان و جوانان وزنهبرداری به پرو، ۷ اردیبهشت ماه انجام شد. سفری که با قهرمانی تیم ایران در هر دو رده به پایان رسید، اما این قهرمانیها قرار نبوده و نیست تا سرپوشی روی اشتباهی باشد که در برنامهریزی فدراسیون وزنهبرداری برای انجام این سفر رقم خورده است.
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار تابناک، تیم ملی وزنهبرداری نوجوانان و جوانان ایران برای سفر به پرو، مجبور به انجام پروازی چند مسیره بود. از همینرو تیم ابتدا راهی ترکیه شد تا از آنجا مقصد پروازیاش را دنبال کند. براساس پیگیریهای صورت گرفته، فدراسیون وزنهبرداری در این بخش طبق آن چیزی که پیش از سفر هم اطلاعرسانی کرده بود، بلیت نفرات اعزامی را از ترکیه به مقصد کلمبیا و از کلمبیا به مقصد پرو خریداری کرد، اما اشتباه زمانی رخ داد که ویزای کلمبیا اخذ نمیشود. طبق قوانین کشور کلمبیا با وجود ترانزیت بودن پرواز، لازم بود که تمامی نفرات ویزای این کشور دریافت کنند تا برای سوار شدن به پرواز مشکلی پیش نیاید، اما فدراسیون وزنهبرداری اقدامی در این زمینه انجام نداد. از همینرو در ترکیه اجازه سوار شدن به پرواز دوم به نفرات داده نشد تا تیم برای حل مشکل، در ترکیه بماند.
نکته جالب توجه اینجاست که کانال اطلاعرسانی فدراسیون وزنهبرداری، عصر روز ۷ اردیبهشت ماه در خصوص این سفر نوشت: «تیم ملی وزنهبرداری جوانان با ۱۱ وزنهبردار در بخش پسران و ۳ وزنهبردار در بخش دختران، ساعت ۲۰ و ۴۵ امشب تهران را به مقصد استانبول ترک میکنند و از طریق کلمبیا، راهی پرو، محل برگزاری مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان میشوند.» جالب اینکه تا پیش از ترک تهران گزارش لحظه به لحظهای از اردو و سفر تیم ملی وزنهبرداری به پرو در کانال اطلاعرسانی فدراسیون وجود داشته، اما پس از رسیدن تیم به ترکیه و زمان نامعلوم رسیدن به پرو، دیگر خبری از اطلاعرسانی نیست. حتی تا چهار روز پس از ترک تهران هم این بخش رسانهای به انتشار تصاویر و ویدئوهای آرشیوی از شهر لیما در پرو یا تصاویر وبسایتی هتل محل اقامت ملیپوشان منتشر میکند تا سکوت خبری درباره سفر تیم ملی به چشم نیاید، اما اولین تصاویر از تمرینات تیم در شهر لیما، چهار روز بعد، یعنی ۱۱ اردیبهشتماه روی کانال اطلاعرسانی منتشر میشود.
خبرنگار تابناک برای صحت و سقم ماجرا و روشن شدن ابعاد آن تلاش کرد تا با سجاد انوشیروانی ارتباط مؤثری برقرار کند، اما رئیس فدراسیون وزنهبرداری تمایل چندانی نشان نداد و صرفاً با پیام نوشتاری روی واتسآپ، پاسخهای کوتاه و گاهی متناقض داد که به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک شایانی نکرد تا خبرنگار تابناک بخشی از اطلاعات دریافتی و صحبتهای رئیس فدراسیون را کنار هم قرار بدهد که مخاطبان به آنچه رقم خورده، دست پیدا کنند. انوشیروانی ابتدا در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک که موضوع اشتباه فدراسیون را مطرح کرده بود، گفت: «چه اشتباهی؟»
وقتی در ادامه به ماجرای ابطال بلیتها، ضرر مالی فدراسیون و اقامت اجباری ۴۸ ساعته در ترکیه و همچنین حضور انوشیروانی در این کشور برای کمک به دریافت ویزای کلمبیا اشاره کرد تا سفر تیم ملی به پرو لغو نشود، رئیس فدراسیون وزنهبرداری پاسخ داد: «اصلاً از این موضوعات نیست. تغییر مسیر انجام شد ولی ضرر مالی در کار نبود.» هرچند انوشیروانی پس از سکوتی طولانی، مجدداً به بخش دیگری از ابهامات اینگونه پاسخ داد: «سفری برای ویزای کلمبیا نبوده؛ ویزای پرو در آنکارا انجام شد.»
البته که تیم ملی برای سفر به پرو، باید ویزای پرو را دریافت میکرد. اقدامی که احتمالاً یک ماه پیش از سفر باید انجام میشده، نه اینکه تیم پس از لغو پروازش در استانبول راهی آنکارا شود تا به دنبال ویزای پرو باشد. بنابراین میتوان گفت اشاره انوشیروانی به این موضوع بیشتر شبیه به گمراه کردن خبرنگار از اشتباهی بوده که در فدراسیون تحت امرش رخ داده است. آن هم در شرایطی که رئیس فدراسیون وزنهبرداری به شکلی اشتباه فدراسیونش را تأیید کرد که برای انجام این سفر تغییر مسیر انجام شده است. با این حال خبرنگار «تابناک» وارد چنین فضایی نشد و به انوشیروای یادآوری کرد «دریافت ویزای پرو به هر حال یک الزام بوده» و پرسش خود را به شکل دیگری مطرح کرد که «اگر شما تغییر مسیر را تأیید میکنید و معتقدید فدراسیون ضرر و زیانی متحمل نشده، اعلام کنید مسیر جایگزین دقیقاً چطور بوده است؟» هرچند انوشیروانی به این پرسش هم پاسخی نداد، حاضر به شفافسازی نشد و تنها گفت: «مگر نگفتید اسنادی دارید، ما هم اسناد داریم. شما با اسنادتان اقدام کنید.»
پس از این یادآوری از سوی خبرنگار تابناک که «طبیعتاً فدراسیون وزنهبرداری اسناد را در اختیار دارد» تا انوشیروانی به توضیح شفافتری بپردازد، رئیس فدراسیون سکوت کرد و دیگر پاسخی نداد. عدم پاسخگویی شفاف در این زمینه که تغییر مسیر مورد ادعای رئیس فدراسیون وزنهبرداری کدام مسیر بوده، میتواند به ابهامات اضافه کند. حتی به فرض پذیرش تغییر مسیر از کلمبیا به مقصد دوم دیگری و سپس راهی شدن به پرو، چنین فرضیهای هم ضرر و زیان مالی را به دنبال دارد. چراکه نیازمند لغو شدن بلیتهای قبلی و خرید بلیتهای جدید است و همچنین تا انجام این کار، تیم در استانبول مانده که باید هزینه اقامت پرداخت میکرد. با این حال اطلاعات خبرنگار تابناک دریافت ویزای کلمبیا در ۴۸ ساعت است که بابت دریافت ویزا هم مبالغی پرداخت شده و سپس بلیتهای جدیدی خریداری شده؛ خبرنگار تابناک از انوشیروانی دنبال صحت و سقم این ماجرا بود که رئیس فدراسیون به صراحت چنین موضوعی را رد کرده و اعتقاد دارد تغییر مسیر صورت گرفته، اما توضیحی نداد که این تغییر مسیر چطور صورت گرفته که ضرر و زیان مالی به دنبال نداشته است؟
انگار فدراسیون وزنهبرداری با عدم شفافیت در این بخش، به دنبال پنهان کردن مشکل بزرگتری است. طبیعتاً اگر انوشیروانی بخواهد صراحتاً به این اشتباه اشاره کند، باید در ادامه به ضرر و زیانهای چند میلیاردی هم بپردازد، اما او ترجیح میدهد که با توضیحی کوتاه و عجیب، فقط به این موضوع اشاره کند که تغییر مسیر بدون ضرر مالی انجام شد.
نکته عجیب اما جایی است که سجاد انوشیروانی با چنین تجربهای، پناهنده شدن ورزشکاران وزنهبرداری که سال قبل نمونه دیگری از آن در مسابقات اسپانیا اتفاق افتاد یا بی خبری از سفر رئیس انجمنش به آمریکا، چندی پیش از سوی احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به عضویت شورای برونمرزی هم درآمد. شورایی که وظیفه بررسی، رسیدگی و صدور مجوز برای سفر کاروانهای ورزشی را به عهده دارد و افراد مجرب در این کمیته باید تصمیمگیری کنند که تیمهای ورزشی اعزام شوند یا خیر! اینجا البته وزیر ورزش و جوانان باید پاسخ بدهد که چگونه رئیس فدراسیونی را با این اشتباهات به عضویت شورای برونمرزی درآورده است؟ هرچند همچنان لازم است که فدراسیون وزنهبرداری و سجاد انوشیروانی شفاف درباره اشتباهی که رقم خورده و میزان ضرر و زیانی که به فدراسیون تحمیل شده، اطلاعرسانی کنند.
