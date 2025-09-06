به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرماندهکل انتظامی کشور کردستان در پاسخ به این سؤال "بارها و بارها از نگهداری اسلحه شخصی غیرمجاز بهعنوان خط قرمز فراجا و اینکه تخلف است، یاد کردهاید و هنوز هم تکرار میکنید، چرا برای همیشه پرونده این موضوع را نمیبندید؟ " اظهار کرد: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است، پلیس برابر قانون با افرادی که سلاح غیرمجاز نگهداری میکنند، برخورد میکند و کشفیات بسیار خوبی نیز در این حوزه داشتهایم.
وی از مردم خواست در صورت اطلاع از افرادی که سلاحهای غیرمجاز را حمل و نگهداری میکنند، از طریق پلیس ۱۱۰ یا ۱۹۷ یا کلانتری و پاسگاهها گزارش دهند.
جانشین فراجا با تأکید بر اینکه "سلاحهای غیرمجاز را جمعآوری میکنیم. "، گفت: برخی از اتفاقات ناگوار جامعه از وجود داشتن سلاحهای غیرمجاز است که افراد پس از کوچکترین عصبانیت از سلاح استفاده میکنند و مرتکب قتل و سپس پشیمان میشوند.
سردار رضایی با درخواست اینکه هر کسی سلاح غیرمجاز دارد، تحویل دهد، تصریح کرد: دراینصورت، مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به کاهش مجازات اقدام خواهند کرد، اما هر جا پلیس مطلع شود، برابر با هماهنگیهای قضایی در خصوص جمعآوری، اقدام خواهیم کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید