به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور کردستان در پاسخ به این سؤال "بار‌ها و بار‌ها از نگهداری اسلحه شخصی غیرمجاز به‌عنوان خط قرمز فراجا و این‌که تخلف است، یاد کرده‌اید و هنوز هم تکرار می‌کنید، چرا برای همیشه پرونده این موضوع را نمی‌بندید؟ " اظهار کرد: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است، پلیس برابر قانون با افرادی که سلاح غیرمجاز نگهداری می‌کنند، برخورد می‌کند و کشفیات بسیار خوبی نیز در این حوزه داشته‌ایم.

وی از مردم خواست در صورت اطلاع از افرادی که سلاح‌های غیرمجاز را حمل و نگهداری می‌کنند، از طریق پلیس ۱۱۰ یا ۱۹۷ یا کلانتری و پاسگاه‌ها گزارش دهند.

جانشین فراجا با تأکید بر اینکه "سلاح‌های غیرمجاز را جمع‌آوری می‌کنیم. "، گفت: برخی از اتفاقات ناگوار جامعه از وجود داشتن سلاح‌های غیرمجاز است که افراد پس از کوچک‌ترین عصبانیت از سلاح استفاده می‌کنند و مرتکب قتل و سپس پشیمان می‌شوند.

سردار رضایی با درخواست اینکه هر کسی سلاح غیرمجاز دارد، تحویل دهد، تصریح کرد: دراین‌صورت، مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به کاهش مجازات اقدام خواهند کرد، اما هر جا پلیس مطلع شود، برابر با هماهنگی‌های قضایی در خصوص جمع‌آوری، اقدام خواهیم کرد.