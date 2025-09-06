En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سلاح‌های غیرمجاز را جمع‌آوری می‌کنیم!

جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور با بیان اینکه داشتن سلاح غیرمجاز جرم است، از ورود پلیس برای جمع‌آوری سلاح‌ها در کشور خبر داد و گفت: تحویل‌دهندگان از کاهش مجازات برخوردار خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۲۷
| |
346 بازدید
سلاح‌های غیرمجاز را جمع‌آوری می‌کنیم!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور  کردستان در پاسخ به این سؤال "بار‌ها و بار‌ها از نگهداری اسلحه شخصی غیرمجاز به‌عنوان خط قرمز فراجا و این‌که تخلف است، یاد کرده‌اید و هنوز هم تکرار می‌کنید، چرا برای همیشه پرونده این موضوع را نمی‌بندید؟ " اظهار کرد: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است، پلیس برابر قانون با افرادی که سلاح غیرمجاز نگهداری می‌کنند، برخورد می‌کند و کشفیات بسیار خوبی نیز در این حوزه داشته‌ایم.

وی از مردم خواست در صورت اطلاع از افرادی که سلاح‌های غیرمجاز را حمل و نگهداری می‌کنند، از طریق پلیس ۱۱۰ یا ۱۹۷ یا کلانتری و پاسگاه‌ها گزارش دهند.

جانشین فراجا با تأکید بر اینکه "سلاح‌های غیرمجاز را جمع‌آوری می‌کنیم. "، گفت: برخی از اتفاقات ناگوار جامعه از وجود داشتن سلاح‌های غیرمجاز است که افراد پس از کوچک‌ترین عصبانیت از سلاح استفاده می‌کنند و مرتکب قتل و سپس پشیمان می‌شوند.

سردار رضایی با درخواست اینکه هر کسی سلاح غیرمجاز دارد، تحویل دهد، تصریح کرد: دراین‌صورت، مسئولان قضایی و انتظامی نسبت به کاهش مجازات اقدام خواهند کرد، اما هر جا پلیس مطلع شود، برابر با هماهنگی‌های قضایی در خصوص جمع‌آوری، اقدام خواهیم کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سلاح سلاح غیرمجاز نیروی انتظامی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشورهایی که به اسرائیل سلاح می‌فرستند
رهبر انقلاب: اسلحه‌ای که از زمان جنگ داشتم را تمیز ‌می‌کنم
تکذیب انفجار در مقرهای انتظامی آذربایجان شرقی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۹۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZC3
tabnak.ir/005ZC3