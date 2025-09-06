درخواست علی مطهری از پزشکیان برای مذاکره با ترامپ

علی مطهری نماینده ادوار مجلس در نامه ای سرگشاده به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نوشت: نظر به شرایط خطیر کشور، لازم است جناب‌عالی به عنوان نماینده ملت و رئیس شورای عالی امنیت ملی ابتکار عمل را به دست گیرید و کشور را به ساحل نجات برسانید. پیشنهاد می‌کنم اکنون که وزیر امور خارجه آمریکا درخواست مذاکره با ایران کرده است، وزارت امور خارجه اعلام نماید در صورتی که آمریکا الزام غنی‌سازی صفر را کنار بگذارد و تضمین بدهد که مجدداً حمله نمی‌کند و متعهد به پرداخت خسارت حمله اخیر شود، با توجه به درخواست قبلی ترامپ برای مذاکره با رئیس‌جمهور ایران، رئیس جمهور پزشکیان آماده مذاکره با ترامپ در کشور ثالث و یا در سفر ایشان به نیویورک در سازمان ملل است. بدیهی است که این پیشنهاد باید پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر انقلاب برسد.

متن نامه علی مطهری نماینده ادوار مجلس بدین شرح است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای دولت چهاردهم، نظر به شرایط خطیر کشور، لازم است جناب‌عالی به عنوان نماینده ملت و رئیس شورای عالی امنیت ملی ابتکار عمل را به دست گیرید و کشور را به ساحل نجات برسانید. پیشنهاد می‌کنم اکنون که وزیر امور خارجه آمریکا درخواست مذاکره با ایران کرده است، وزارت امور خارجه اعلام نماید در صورتی که آمریکا الزام غنی‌سازی صفر را کنار بگذارد و تضمین بدهد که مجدداً حمله نمی‌کند و متعهد به پرداخت خسارت حمله اخیر شود، با توجه به درخواست قبلی ترامپ برای مذاکره با رئیس‌جمهور ایران، رئیس جمهور پزشکیان آماده مذاکره با ترامپ در کشور ثالث و یا در سفر ایشان به نیویورک در سازمان ملل است. بدیهی است که این پیشنهاد باید پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر انقلاب برسد.

البته نفاق و دورویی و نقض پیمان مقامات آمریکایی و بی‌اعتمادی به آنها برای همه روشن است ولی در عالم حکمرانی گاهی لازم است به خاطر منافع و مصالح کشور با این موجودات خاص مواجه شد، همان طور که پیامبر اسلام (ص) در آستانه فتح مکه با ابوسفیان، رئیس مشرکان ملاقات و مذاکره کرد و در نتیجه مکه بدون خونریزی فتح شد.

تحلیل این پیشنهاد این است که در ابتدا یا آمریکا شروط ما را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. اگر نپذیرد و مذاکره منتفی شود، اتمام حجتی است برای ملت ما و سایر ملت‌ها و در صورتی که جنگ دوباره‌ای را آغاز کنند اتحاد مردم شدیدتر خواهد بود. اما اگر شروط ما را بپذیرد ـ و با توجه به کیش شخصیت ترامپ احتمال پذیرفتن آن وجود دارد ـ و مذاکره برقرار شود و ایران پیشنهادات اقتصادی نیز مطرح کند، یا به توافق برد ـ برد می‌رسیم و یا به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. اگر به توافق عادلانه برسیم مطلوب ماست و اگر به نتیجه نرسیم باز اتمام حجتی است بر مردم ما و همه جهان که ایران تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن دیپلماسی انجام داد، این آمریکا بود که با زورگویی مذاکره را ابتر کرد. در نتیجه اگر حمله دوباره‌ای به کشور شود، باز اتحاد ملت دوچندان خواهد بود.

این پیشنهاد در صورت عملی شدن، هم اروپا و هم رژیم اشغالگر را خلع سلاح می‌کند، چرا که می‌تواند هم اسنپ بک را منتفی کند و هم فاصله‌ای میان آمریکا و رژیم صهیونی ایجاد نماید. البته بدیهی است که در طول این مدت و در همه این حالات باید اتحاد ملت و آمادگی نیرو‌های مسلح در بالاترین سطح باشد. مستدعی است اقدام مقتضی در خصوص این پیشنهاد مبذول فرمایید.

با تقدیم احترام

علی مطهری