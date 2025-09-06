مرگ تلخ کودک ۶ ساله در اتاق عمل

حادثه‌ای تلخ در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران، پای یک پرونده جنایی-پزشکی تازه را به جریان انداخت. روز گذشته، مأموران بیمارستانی در تماسی با بازپرس کشیک قتل، محسن اختیاری، از فوت مشکوک پسر ۶ ساله‌ای در حین عمل جراحی خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ چند ماه قبل خانواده این کودک متوجه شدند فرزندشان از ناحیه کمر دچار مشکلات جسمی است. پس از انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های پزشکی، پزشکان تشخیص دادند که در ناحیه کمر او توموری شکل گرفته و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. خانواده، ناچار با نگرانی فراوان، کودکشان را به کلینیکی در غرب تهران بردند تا عمل انجام شود.

حادثه در اتاق عمل

طبق تحقیقات اولیه، عمل جراحی آغاز شد اما در میانه روند درمان حال عمومی کودک ناگهان وخیم شد. تیم پزشکی با وجود تلاش برای احیای او تصمیم گرفتند وی را به بیمارستان منتقل کنند. اما ساعاتی بعد خبر رسید که کودک ۶ ساله جان خود را از دست داده است. این موضوع شوک بزرگی برای والدین بود که با امید درمان وارد بیمارستان شده بودند.

شکایت خانواده

خانواده داغدار با حضور در کلانتری و سپس دادسرای جنایی تهران، نسبت به عملکرد تیم پزشکی معترض شدند و شکایت خود را با عنوان «قصور پزشکی» مطرح کردند. به گفته آنان، اگرچه پزشکان تشخیص به عمل جراحی داده بودند، اما شرایط فرزندشان تا پیش از آن پایدار بوده و تصور نمی‌کردند روند درمان به چنین سرانجام تلخی بینجامد.

ورود دستگاه قضایی

با دستور بازپرس محسن اختیاری، پرونده برای بررسی تخصصی به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شد. هم‌اکنون تیم کارشناسان پزشکی قانونی مأمور شده‌اند با بررسی جزئیات عمل، علت دقیق مرگ را مشخص کنند. جسد کودک نیز برای تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

پرونده در حالی در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفته که نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی و کمیسیون تخصصی می‌تواند در تعیین مقصر یا مقصران احتمالی نقش مهمی داشته باشد. تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد