تولید روغن های صنعتی
تحریمهای بیسابقه آمریکا و قدرتهای بزرگ اقتصادی در حوزه نفت، موجب فعال شدن ظرفیتهای علمی کشور و شرکتهای دانشبنیان برای تامین و ساخت قطعات وارداتی، عدم وابستگی به کشورهای واردکننده و توسعه بیشتر برای تولید انواع محصولات پالایشگاهی حوزه نفت شده است. روغنهای صنعتی از فرآیند تقطیر نفت خام به دست میآید. این فرآیند در چند مرحله متوالی صورت میگیرد. ابتدا تقطیر چندین بار در شرایط فشار و دمای مختلف انجام میشود. سپس تقطیر در محیط خلأ نیز به چندین مرحله تقسیم میشود تا برشهای نفتی با فرمولاسیون خاصی به وجود آیند.
