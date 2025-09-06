En
برپایی نمایشگاه آثار دست‌ساز اسرای ایرانی و عراقی جنگ

نمایشگاه آثار دست‌ساز آزادگان ایرانی و اسرای عراقی دوران دفاع مقدس در حوزه هنری برپا می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۹۴
| |
230 بازدید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نمایشگاه دست سازه ها و یادگاری‌های آزادگان ایرانی و اسرای عراقی دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۸ ساله با صدام حسین از امروز شنبه ۱۵ شهریور در حوزه هنری برپا می‌شود.

مراسم افتتاحیه این‌نمایشگاه با حضور مرتضی سرهنگی مدیر پیشین دفتر ادبیات و هنر مقاومت و تدوین‌کننده خاطرات اسرای ایرانی و عراقی دوران دفاع مقدس همراه است. 

نمایشگاه مورد اشاره به‌عنوان هشتمین‌برنامه از مجموعه برنامه‌های روایت پنهان، توسط دفتر ادبیات و هنر اسارت حوزه هنری، در گالری عالی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، پیش از تقاطع حافظ برپا می‌شود. 

آزادگان اسرای جنگی حوزه هنری دفاع مقدس جنگ تحمیلی اسیر
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
