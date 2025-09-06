به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نمایشگاه دست سازه ها و یادگاریهای آزادگان ایرانی و اسرای عراقی دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۸ ساله با صدام حسین از امروز شنبه ۱۵ شهریور در حوزه هنری برپا میشود.
مراسم افتتاحیه ایننمایشگاه با حضور مرتضی سرهنگی مدیر پیشین دفتر ادبیات و هنر مقاومت و تدوینکننده خاطرات اسرای ایرانی و عراقی دوران دفاع مقدس همراه است.
نمایشگاه مورد اشاره بهعنوان هشتمینبرنامه از مجموعه برنامههای روایت پنهان، توسط دفتر ادبیات و هنر اسارت حوزه هنری، در گالری عالی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، پیش از تقاطع حافظ برپا میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید