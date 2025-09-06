En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاییز امسال خاموشی نداریم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به خاموشی‌های برق گفت‌: با کاهش دما، پاییز امسال شاهد اعمال خاموشی در استان تهران نخواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۷۴
| |
375 بازدید
|
۳
پاییز امسال خاموشی نداریم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسن اکبربگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: با توجه به ناترازی در صنعت برق و کاهش نزولات آسمانی که موجب افت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی شد، ناچار به اعمال خاموشی‌هایی در سطح استان شدیم که این موضوع با اطلاع‌رسانی قبلی از طریق سایت و سامانه‌های اطلاع‌رسانی انجام گرفت. وی با اشاره به اینکه تامین برق شهرستان‌های استان تهران بر اساس برنامه‌ریزی دقیق مدیریت می‌شود، افزود: در این برنامه‌ریزی عدالت در اعمال خاموشی‌ها مدنظر بوده و مردم مطمئن باشند توزیع خاموشی‌ها بر پایه اولویت‌ها انجام می‌شود. مدیرعامل برق استان تهران تأکید کرد: برخی فیدر‌ها به دلیل قرار داشتن مراکز حیاتی همچون بیمارستان‌ها یا ایستگاه‌های پمپاژ آب از مدار خاموشی خارج می‌شوند که این موضوع ممکن است باعث تداعی ناعدالتی شود، اما در واقع این تصمیم به‌منظور حفظ زیرساخت‌های حیاتی شهروندان اتخاذ می‌شود. اکبربگلو ادامه داد: اگر در برخی مناطق شاهد نبود خاموشی هستیم، به دلیل وجود چنین بار‌های حساسی است و در غیر این صورت خاموشی‌ها در سطح استان به صورت عادلانه توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با کاهش دما در روز‌های آینده، خاموشی‌ها به حداقل برسد و شهروندان با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خاموشی قطعی برق ناترازی
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات وزیر نیرو درباره وضعیت قطعی آب و برق
ورود سازمان بازرسی به بررسی ناترازی انرژی
کاهش تدریجی قطع برق واحدهای صنعتی و خانگی
نوبت به قطعی گاز رسید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
2
3
پاسخ
خواهیم دید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
کسی می دونه چرا پیامک قبض آب، برق، گاز واحدهای که من از سال 97 تا 1403 اجاره کرده بودم و سال قبل تخلیه کردم، هنوز برام میاد وبه هیچ طریقی حتی با دوبار مراجعه به شرکت گاز، آب و برق هنوز نتوانستم آن را لغو کنم. آیا ارسال این پیامک ها هزینه دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
1
2
پاسخ
واقعا زحمت میکشید
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۸۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۰ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZBC
tabnak.ir/005ZBC