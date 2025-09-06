پاییز امسال خاموشی نداریم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسن اکبربگلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: با توجه به ناترازی در صنعت برق و کاهش نزولات آسمانی که موجب افت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی شد، ناچار به اعمال خاموشی‌هایی در سطح استان شدیم که این موضوع با اطلاع‌رسانی قبلی از طریق سایت و سامانه‌های اطلاع‌رسانی انجام گرفت. وی با اشاره به اینکه تامین برق شهرستان‌های استان تهران بر اساس برنامه‌ریزی دقیق مدیریت می‌شود، افزود: در این برنامه‌ریزی عدالت در اعمال خاموشی‌ها مدنظر بوده و مردم مطمئن باشند توزیع خاموشی‌ها بر پایه اولویت‌ها انجام می‌شود. مدیرعامل برق استان تهران تأکید کرد: برخی فیدر‌ها به دلیل قرار داشتن مراکز حیاتی همچون بیمارستان‌ها یا ایستگاه‌های پمپاژ آب از مدار خاموشی خارج می‌شوند که این موضوع ممکن است باعث تداعی ناعدالتی شود، اما در واقع این تصمیم به‌منظور حفظ زیرساخت‌های حیاتی شهروندان اتخاذ می‌شود. اکبربگلو ادامه داد: اگر در برخی مناطق شاهد نبود خاموشی هستیم، به دلیل وجود چنین بار‌های حساسی است و در غیر این صورت خاموشی‌ها در سطح استان به صورت عادلانه توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با کاهش دما در روز‌های آینده، خاموشی‌ها به حداقل برسد و شهروندان با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.