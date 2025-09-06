به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی در تبیین اشتراکات میان دو ملت دوست، به نقش عتبات مقدسه در دو کشور و حوزههای علمیه در نجف اشرف و قم مقدس و نیز شعایر دینی مشترک در نتیجه حضور اکثریت شیعی و پیروان اهل بیت در دو کشور اشاره کرد.
وی افزود که بزرگترین طیف اجتماعی عراق نقش مهمی در سرنگون کردن نظام دیکتاتوری بر عهده داشت و اکنون نقش محوری و اساسی را در مدیریت و تصمیم گیری در عراق دارد و خاطرنشان کرد که این نتیجه فداکاریهای ملت عراق و خون شهیدان در راستای نصرت و آزادی این ملت است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به چالشهایی که عراق در دو دهه گذشته با آنها مواجه بوده توضیح داد که این کشور با خردمندی فرزندان ملت و یاری دوستان و در راس آنها جمهوری اسلامی ایران چالشهای اجتماعی و سیاسی و امنیتی را پشت سر گذاشته است.
حکیم در این دیدار همچنین به نقش چهارچوب هماهنگی و نقشی که پیش از آن ائتلاف ملی بر عهده داشتند اشاره و تاکید کرد که این نقش ورزی موجب غلبه بر بسیاری از مشکلات و بحرانها شد.
وی در همین راستا بر نقش محوری مرجعیت عالی شیعه یعنی آیت الله العظمی سیستانی در ثبات عراق با رهنمودها و ارشادات حکیمانه ایشان در مراحل سرنوشت ساز تاکید کرد.
رهبر جریان حکمت مای عراق در ادامه به نقش حشد الشعبی و نیروهای امنیتی در حفاظت از عراق و تقویت ثبات این کشور اشاره و تاکید کرد که شعائر حسینی عامل مهمی برای کنار هم نشاندن پیروان مکتب اهل بیت (ع) و ایمنسازی آنها در برابر افکار انحرافی و چالشهای فکری و اجتماعی در منطقه و عراق بوده است.
حکیم در ادامه به مسئله فلسطین و کشتار دسته جمعی ملت فلسطین اشاره کرد و موضع عراق در سطح مرجعیت و دولت و ملت در دفاع از برادران فلسطینی و تبیین مظلومیت آنان را شایسته تحسین دانست حمایت بینالمللی از رژیم صهیونیستی در حمله به فلسطینیان را محکوم کرد.
وی درباره حضور نیروهای ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش تاکید کرد که این نیروها به درخواست دولت عراق به این کشور آمدهاند و پس از اعلام تخلیه عراق از تروریستهای داعش نیازی به این نیروها نیست، چون فلسفه حضورشان در عراق منتفی شده است و عراق دیگر حاضر به پذیرش قیمومیت خارجی نیست.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در این راستا بر حمایت از اقدامات دولت در مذاکره برای پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی در مدت زمانی مشخص تاکید کرد.
حکیم همچنین به ساخت و ساز و اجرای پروژههای توسعهمحور زیر نظر مستقیم دولت محمد شیاع سودانی و با حمایت چارچوب هماهنگی اشاره و تاکید کرد که اجرای این پروژهها موجب رضایت مردمی شده و تاثیر مثبت داشته و نتیجه آن را در پیروزی نیروهای چارچوب هماهنگی در انتخابات شوراهای استانی میبینیم.
