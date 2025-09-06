به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر هند در ایکس (توئیتر سابق) به خبر شبکه «انی» هند درباره سخنان تازه ترامپ درباره روابط دو کشور واکنش نشان داد. مودی نوشت: «عمیقاً از ابراز احساسات و ارزیابی مثبت رئیس‌جمهور ترامپ درباره روابطمان قدردانم و به طور کامل با ارزیابی او هم نظرم.» این اظهارنظر نخست‌وزیر هند در واکنش به جدیدترین سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره روابط دو کشور بیان شد. ترامپ در کاخ سفید و در پاسخ به پرسشی درباره تجارت میان هند و روسیه گفت: «متأسفم که می‌بینم هند دارد این همه نفت از روسیه می‌خرد. ناامید شده‌ام از آنها. تعرفه ۵۰ درصدی برایشان وضع کردیم. هرچند با نخست‌وزیر هند رابطه خوبی دارم.»

او به تمجید از نخست‌وزیر هند پرداخت و حرف قبیل خودش را درباره باختن هند به چین پس گرفت. ترامپ گفت: «من همیشه با مودی دوست خواهم بود، او نخست‌وزیر بزرگی است.» رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «هند و ایالات متحده رابطه ویژه‌ای دارند. هیچ جای نگرانی وجود ندارد. فکر نمی‌کنم (هند را) از دست داده باشیم. همانطور که می‌دانید، من با مودی خیلی خوب کنار می‌آییم، او چند ماه پیش اینجا بود.»

ترامپ در حالی این سخنان را بیان کرد که روز قبل و پس از دیدار اخیر سران چین، روسیه و هند در نشست شانگهای، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین نقطه، چین، باخته‌ایم. باشد که آنها آینده‌ای طولانی و مرفه با هم داشته باشند!». مودی در واکنش مثبت به سخنان تازه ترامپ، صفحات شخصی و سازمانی ترامپ را درج کرد و نوشت: «هند و ایالات متحده از یک مشارکت استراتژیک جامع و جهانی بسیار مثبت و آینده‌نگر برخوردارند.»