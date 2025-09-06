En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قدردانی نخست‌وزیر هند از ترامپ

نخست‌وزیر هند نارندرا مودی به تمجید از سخنان تازه رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت که در آن دونالد ترامپ ضمن ابراز تاسف از ادامه خرید نفت روسیه گفته بود واشنگتن هنوز دهلی نو را از دست نداده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۶۹
| |
880 بازدید
قدردانی نخست‌وزیر هند از ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر هند در ایکس (توئیتر سابق) به خبر شبکه «انی» هند درباره سخنان تازه ترامپ درباره روابط دو کشور واکنش نشان داد. مودی نوشت: «عمیقاً از ابراز احساسات و ارزیابی مثبت رئیس‌جمهور ترامپ درباره روابطمان قدردانم و به طور کامل با ارزیابی او هم نظرم.» این اظهارنظر نخست‌وزیر هند در واکنش به جدیدترین سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره روابط دو کشور بیان شد. ترامپ در کاخ سفید و در پاسخ به پرسشی درباره تجارت میان هند و روسیه گفت: «متأسفم که می‌بینم هند دارد این همه نفت از روسیه می‌خرد. ناامید شده‌ام از آنها. تعرفه ۵۰ درصدی برایشان وضع کردیم. هرچند با نخست‌وزیر هند رابطه خوبی دارم.»

او به تمجید از نخست‌وزیر هند پرداخت و حرف قبیل خودش را درباره باختن هند به چین پس گرفت. ترامپ گفت: «من همیشه با مودی دوست خواهم بود، او نخست‌وزیر بزرگی است.» رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «هند و ایالات متحده رابطه ویژه‌ای دارند. هیچ جای نگرانی وجود ندارد. فکر نمی‌کنم (هند را) از دست داده باشیم. همانطور که می‌دانید، من با مودی خیلی خوب کنار می‌آییم، او چند ماه پیش اینجا بود.»

ترامپ در حالی این سخنان را بیان کرد که روز قبل و پس از دیدار اخیر سران چین، روسیه و هند در نشست شانگهای، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین نقطه، چین، باخته‌ایم. باشد که آنها آینده‌ای طولانی و مرفه با هم داشته باشند!». مودی در واکنش مثبت به سخنان تازه ترامپ، صفحات شخصی و سازمانی ترامپ را درج کرد و نوشت: «هند و ایالات متحده از یک مشارکت استراتژیک جامع و جهانی بسیار مثبت و آینده‌نگر برخوردارند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
نخست وزیر هند دونالد ترامپ روسیه
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام معنادار ترامپ: هند و روسیه را به چین باختیم
طبیعی است ایران بعد از جنگ به بمب اتمی فکر کند/ چرا فقط ۹ کشور باید بمب اتمی داشته باشند؟
ترامپ با فرمان تازه، ایران و چین را هدف تحریم کرد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۸۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۰ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZB7
tabnak.ir/005ZB7