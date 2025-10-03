فیلم خانه شیشه‌ای به کارگردانی و نویسندگی امیر پورکیان محصول سال 1400 است. ترانه سرا و آهنگ سازی به نام یزدان فردی شناخته شده در دنیای ادبیات و موسیقی به حساب می آید که کنج عزلتی برای خود درست کرده و بسیاری از جوانان او را به عنوان مرشدی برای خود می بینند اما واقعیت یزدان این است که او انسانی تنها و درگیر مواد مخدر است و دوستان و نزدیکانش سعی می کنند او را نجات دهند. خانه شیشه ای در کنار داستان اصلی خود خرده روایت های دیگری هم دارد که هدف شان این است که داستان کسالت آور یزدان را کمی مهیج کنند، خرده روایت هایی مانند تهیه کننده موسیقی، سردبیر مجله موسیقی و حضور شاهین مطلبی و نامزدش در خانه یزدان برای کمک به او و…، اما واقعیت این است که این خرده روایت ها ضرباهنگ فیلم را نه تنها تند نمی کنند، بلکه داستان ساده و سرراست فیلم را به کلافی سردرگم تبدیل می کنند؛ تا جایی که گویی شاهین مطلبی شخصیت اصلی داستان فیلم است. امیر جعفری، بهاره کیان‌افشار، شهاب مظفری، پانته‌آ بهرام، نیما شعبان‌نژاد، خاطره اسدی، بهنام ابطحی و لادن ژاوه‌وند مقابل دوربین حسن اصلانی بازی کردند. بهنام ابطحی موسیقی متن این فیلم را ساخت و زهره احمدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.