به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه ملی بریتانیا گزارش داد امروز (شنبه) حدود ۱۰۰ آتشنشان برای مهار حریق در ساختمان سابق مرکز تلویزیونی بیبیسی در وایتسیتی لندن اعزام شدند.
سازمان آتشنشانی لندن اعلام کرد نیروهای آتشنشانی از ایستگاههای همرسمیت، نورث کنزینگتون، کنزینگتون، چیزیک و مناطق اطراف، اندکی پس از ساعت ۳ بامداد به وقت محلی برای مقابله با آتشسوزی در یک ساختمان ۹ طبقه اعزام شدند.
آتشنشانی لندن اعلام کرد شعلهها هماکنون طبقات بالایی ساختمان را درگیر کرده و یک رستوران، محوطه خارجی و تأسیسات کانالکشی در حال سوختن هستند. همچنین احتمال میرود تعدادی از آپارتمانها نیز آسیب دیده باشند.
این ساختمان که پیشتر مقر تولید تلویزیونی بیبیسی بود، اکنون به مجموعه مسکونی، هتل و دفاتر کاری تبدیل شده است.
