تصاویر پرواز F-16 های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکا / ترامپ: بزنیدشان! +زیرنویس

ونزوئلا در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در اطراف سواحلش، تصاویر پرواز جنگنده‌های F-16A نیروی هوایی ونزوئلا را بر فراز ناوشکن USS Jason Dunham نیروی دریایی ایالات متحده در دریای کارائیب را منتشر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده این پرواز را تأیید کرد و آن را «عملی بسیار تحریک‌آمیز» نامید. ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید در واکنش به این اقدام ونزوئلا به رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آتش به اختیار دارد تا در صورت تکرار این پروازها به تصمیم خود اقدام کند! ابتدا تصاویر این پرواز و سپس صحبت‌های ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.