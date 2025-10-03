En
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم کوچه ژاپنی‌ها

فیلم کوچه ژاپنی‌ها به کارگردانی و نویسندگی امیرحسین ثقفی محصول سال 1398 است. مردی است که به خاطر قتل همسر خود به زندان افتاده و پس ازهشت سال دچار جنونی شده که باید بستری شود اما در حین انتقال فرار می‌کند... . مجید مظفری، رضا یزدانی، شیدا یوسفی، پیام احمدی‌نیا، شقایق فراهانی، علی اوجی، نیکی مظفری، فرهاد قائمیان، محمود نظرعلیان، تینو صالحی، یزدان فتوحی، نفس بازغی، علی فتحعلی، حورا میرزابزرگ، سید مسعود حسینی و سعید کریمی در این فیلم مقابل دوربین فرشاد گل‌سفیدی بازی کردند و مستانه مهاجر این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
