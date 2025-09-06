رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به انجام ۱۶۶میلیون سفر در تابستان امسال، گفت: متأسفانه در تصادفات فصل تابستان تا کنون، ۲۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار تیمور حسینی با اشاره به سفر‌های تابستانی، گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود.

وی افزود: هر سال در شهریور ماه، تعداد سفر‌ها افزایش پیدا می‌کند و امسال نیز این اتفاق رخ داد. در مجموع از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از ۱۶۶ میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره آمار تصادفات در تابستان ادامه داد: متأسفانه در همین مدت حدود ۲۷۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال بر اساس آمار‌های سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جان‌باختگان بوده‌ایم.

حسینی گفت: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودروی وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود؛ اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. بر همین اساس از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزارگواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است.