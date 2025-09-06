En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۲۷۰۰ جان‌باخته در تصادفات شهریور

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به انجام ۱۶۶میلیون سفر در تابستان امسال، گفت: متأسفانه در تصادفات فصل تابستان تا کنون، ۲۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۴۰
| |
237 بازدید
۲۷۰۰ جان‌باخته در تصادفات شهریور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار تیمور حسینی با اشاره به سفر‌های تابستانی، گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در طول سال، طرح تابستانی است که به دلیل حجم بالای سفر‌ها و مناسبت‌های مختلف در این فصل اجرا می‌شود.

وی افزود: هر سال در شهریور ماه، تعداد سفر‌ها افزایش پیدا می‌کند و امسال نیز این اتفاق رخ داد. در مجموع از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از ۱۶۶ میلیون سفر و تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره آمار تصادفات در تابستان ادامه داد: متأسفانه در همین مدت حدود ۲۷۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. با این حال بر اساس آمار‌های سر صحنه پلیس، شاهد کاهش حدود ۷ درصدی در تعداد جان‌باختگان بوده‌ایم.

حسینی گفت: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر راننده‌ای همزمان مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز شود، ضمن اعمال جریمه و نمره منفی، خودروی وی به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ منتقل می‌شود؛ اما از ابتدای شهریورماه امسال، طرحی ویژه را آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن، حتی ارتکاب یک تخلف حادثه‌ساز نیز منجر به توقیف سیستمی گواهینامه به مدت سه ماه می‌شود. بر همین اساس از اول شهریورماه تاکنون، بیش از ۵۵ هزارگواهینامه به صورت سیستمی به دلیل تخلفات حادثه‌ساز توقیف شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تصادف سفر فراجا
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رانندگان خودروهای لاکچری در تصادفات تنها می‌مانند
مرگ موتورسوار در بزرگراه نواب
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۶۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۶ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZAe
tabnak.ir/005ZAe