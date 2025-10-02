فیلم کارزار به کارگردانی و نویسندگی شهرام اسدزاده و تهیهکنندگی سید محمد قاضی محصول سال 1398 است. کارزار روایت متقاطع و پیچیده یک شبانه روز از زندگی فریبرز و محبوبه است که با یک حادثه آنها را سر راه زوج دیگری به نامهای اشکان و ندا قرار میدهد. امیر آقایی، نسیم ادبی، نادر فلاح، علیرضا استادی، هامون سیدی، نازنین صلحجو، بهزاد خلج، آسیه اسدزاده، علیرضا مهران، پویا صفدرپور، داریوش آهنچیان، سیامک اطلسی، حامد جوادی، پریا گوران، حامد طوسی، شهروز شهبازی و پوریا اصلان در این فیلم مقابل دوربین مهدی ایلبیگی بازی کردند. مهدی کلانتری موسیقی متن این فیلم را ساخت و امیرحسین تحسینی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.