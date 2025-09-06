واکنش تند ترامپ به جریمه سنگین گوگل توسط اتحادیه اروپا

جریمه جدید اتحادیه اروپا علیه گوگل، با واکنش شدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده مواجه شد. وی این اقدام را «ناعادلانه» و «تبعیض‌آمیز» خوانده و تهدید به اجرای ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا کرد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، چهارمین جریمه بزرگ گوگل از سوی رگولاتورهای رقابت اتحادیه اروپا، در چارچوب یک کارزار ۱۰ ساله علیه غول‌های فناوری آمریکایی صادر شده است. این جریمه در حالی اعمال شد که تنش‌ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره نظارت و محدودسازی شرکت‌های فناوری در حال افزایش است.

به گزارش منابع بین‌المللی، دونالد ترامپ در واکنش به این اقدام در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: این اقدام ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی برای نبوغ آمریکایی بیفتد. اگر این روند ادامه یابد، ناچارم از ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ استفاده کنم تا جریمه‌های ناعادلانه علیه شرکت‌های مالیات‌دهنده آمریکایی را باطل کنیم.

ماده ۳۰۱ چیست؟

ماده ۳۰۱ به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در برابر اقدامات تجاری غیرموجه یا مانع‌تراشی کشورهای خارجی، اقدام به اعمال تعرفه، تحریم یا دیگر اقدامات تلافی‌جویانه کند. استفاده از این ابزار قانونی، پیش‌تر نیز در دوران ترامپ برای مقابله با سیاست‌های تجاری چین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود.

ریشه جریمه جدید گوگل چیست؟

کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده این جریمه در پی شکایت هیات ناشران اروپایی علیه گوگل وضع شده است. بر اساس این شکایت، این شرکت به سوءاستفاده از موقعیت غالب خود در بازار تبلیغات دیجیتال متهم شده و به ایجاد تعارض منافع در خدمات خود از جمله نمایش نتایج جست‌وجو و مدیریت تبلیغات انتقاد شده است.

اقدامات احتمالی آینده

گوگل اعلام کرده که نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. در عین حال، کمیسیون اروپا هشدار داده که در صورت عدم رفع تعارض منافع، ممکن است اقدامات شدیدتری در پیش گیرد؛ از جمله احتمال تجزیه شرکت و اجبار به فروش بخشی از فعالیت‌های تجاری.

این پرونده بخشی از تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای مهار قدرت پلتفرم‌های بزرگ فناوری و اعمال مقررات سخت‌گیرانه در حوزه بازار دیجیتال است؛ تلاشی که در سال‌های اخیر موجب بروز تنش‌های فراآتلانتیکی میان بروکسل و واشنگتن شده است.