En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تند ترامپ به جریمه سنگین گوگل توسط اتحادیه اروپا

جریمه جدید اتحادیه اروپا علیه گوگل، با واکنش شدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده مواجه شد. وی این اقدام را «ناعادلانه» و «تبعیض‌آمیز» خوانده و تهدید به اجرای ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۲۴
| |
644 بازدید
|
۱

واکنش تند ترامپ به جریمه سنگین گوگل توسط اتحادیه اروپا

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، چهارمین جریمه بزرگ گوگل از سوی رگولاتورهای رقابت اتحادیه اروپا، در چارچوب یک کارزار ۱۰ ساله علیه غول‌های فناوری آمریکایی صادر شده است. این جریمه در حالی اعمال شد که تنش‌ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره نظارت و محدودسازی شرکت‌های فناوری در حال افزایش است.

به گزارش منابع بین‌المللی، دونالد ترامپ در واکنش به این اقدام در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: این اقدام ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگاران افزود: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی برای نبوغ آمریکایی بیفتد. اگر این روند ادامه یابد، ناچارم از ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ استفاده کنم تا جریمه‌های ناعادلانه علیه شرکت‌های مالیات‌دهنده آمریکایی را باطل کنیم.

ماده ۳۰۱ چیست؟

ماده ۳۰۱ به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در برابر اقدامات تجاری غیرموجه یا مانع‌تراشی کشورهای خارجی، اقدام به اعمال تعرفه، تحریم یا دیگر اقدامات تلافی‌جویانه کند. استفاده از این ابزار قانونی، پیش‌تر نیز در دوران ترامپ برای مقابله با سیاست‌های تجاری چین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود.

ریشه جریمه جدید گوگل چیست؟

کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده این جریمه در پی شکایت هیات ناشران اروپایی علیه گوگل وضع شده است. بر اساس این شکایت، این شرکت به سوءاستفاده از موقعیت غالب خود در بازار تبلیغات دیجیتال متهم شده و به ایجاد تعارض منافع در خدمات خود از جمله نمایش نتایج جست‌وجو و مدیریت تبلیغات انتقاد شده است.

اقدامات احتمالی آینده

گوگل اعلام کرده که نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. در عین حال، کمیسیون اروپا هشدار داده که در صورت عدم رفع تعارض منافع، ممکن است اقدامات شدیدتری در پیش گیرد؛ از جمله احتمال تجزیه شرکت و اجبار به فروش بخشی از فعالیت‌های تجاری.

این پرونده بخشی از تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای مهار قدرت پلتفرم‌های بزرگ فناوری و اعمال مقررات سخت‌گیرانه در حوزه بازار دیجیتال است؛ تلاشی که در سال‌های اخیر موجب بروز تنش‌های فراآتلانتیکی میان بروکسل و واشنگتن شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوگل اپل اروپا و آمریکا تبلیغات فناوری
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاضی به نفع گوگل رأی داد
عرضه رسمی اپلیکیشن اینستاگرام برای آی‌پد پس از ۱۵ سال انتظار
نکات طلایی برای سفارش سررسید اختصاصی 1405
چین ماشین لباسشویی بدون آب برای فضانوردان ساخته است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
w
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۷۰ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۷ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZAO
tabnak.ir/005ZAO