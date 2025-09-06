پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد، «هرتزی هالوی» رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی قبل از حمله زمینی به شهر رفح در مه ۲۰۲۴ از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی خواست تا پیشنهادی یک مرحلهای برای آزادی تمام اسرا و پایان جنگ را بررسی کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این رسانه افزود، تیمی از افسران شعبه عملیات و اداره استراتژیک وابسته به ارتش اشغالگر، برای تهیه چند سناریو جهت پیشنهاد به مقامات سیاسی تلاش کردند که مبتنی بر این مسئله بود که آزادسازی اسرا باعث میشود تا بعدا بتوانند جنگ علیه حماس را نهایی کنند.
به گفته این منابع مقامات سیاسی با این ایده مخالفت کردند. بنیامین نتانیاهو طی جلسه کابینه امنیتی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که این یک شکست است. این طرح به سرعت رد شد و حتی به صورت رسمی به تیم مذاکرهکننده ارائه نشد.
این منابع اعلام کردند، طرحی که ارتش صهیونیستی در مه ۲۰۲۴ تهیه کرده بود شامل آزادی تمام اسرا و پایان جنگ بود، اما تصمیم نتانیاهو مانع انتقال به مرحله دوم شد که قرار بود تمام اسرای زنده بر اساس آن آزاد شوند.
جنبش حماس بارها آمادگی خود را برای امضای معامله فراگیر با رژیم صهیونیستی برای آزادی تمام زندانیان اسرائیلی، در ازای آزادی اسرای فلسطینی و پایان جنگ علیه غزه و عقبنشینی از نوار غزه، اعلام کرده است، اما نتانیاهو با مطرح کردن شروط جدید در هر مرحله از مذاکرات با این طرحها مخالفت کرده است.
بهرغم اینکه اخیرا میانجیها پیشنهادی را برای یک معامله جزئی ارائه کرده و حماس نیز با آن موافقت کرد، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به بهانه اینکه میخواهد یک معامله فراگیر با آزادی تمام اسرا همراه با ادامه جنگ برای نابودی حماس امضا شود، با آن مخالفت کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید