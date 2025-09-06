آن‌گونه که روند بازار خودرو در طول یک هفته گذشته نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی، به قیمت ۴۶۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۴۰ میلیون تومان گران شده و ۶۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزایش ۵۵ میلیون تومانی به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۰ میلیون تومان گران شد و ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۶۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵۰ میلیون تومان گران شد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز ۹۵۰ میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو ۶۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، ۸۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ ۵۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم ۳۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۱۵ میلیون تومان گران شد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما با افزایش ۱۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و ۵۸۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، ۶۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزایش ۶۵ میلیون تومانی، ۹۵۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و یک میلیارد تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ هم با افزایش ۳۵ میلیون تومانی، ۶۵۰ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۵۴۰ میلیون تومان شده است.