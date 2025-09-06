در پی سوالات برخی از بازنشستگان به اطلاع میرساند مرحله دوم همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه به حساب کلیه بازماندگان اعم از باز مانده همسر و یا باز مانده دختر واریز خواهد شد.
به گزارش تابناک؛ طی روزهای گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمریبگیران توضیح داد.
متن اطلاعیه به این شرح است:
با عذرخواهی از تاخیر پیشآمده که ناشی از محدودیتهای تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است، به اطلاع میرساند؛ پرداخت معوقات متناسب سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر به این ترتیب از طریق بانکهای عامل انجام میشود:
مرحله اول: از دوازدهم شهریور
کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان
مرحله دوم: همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه
کلیه بازماندگان
مرحله سوم: بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه
سایر بازنشستگان
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
