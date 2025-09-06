En
معوقات بازنشستگان با حقوق شهریور ۱۴۰۴ واریز می‌شود

مرحله اول پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمری‌بگیران از روز ۱۲ شهریور ماه آغاز و طی روز‌های چهار شنبه و پنج شنبه توسط بانک عامل به حساب از کار افتادگان و بازنشستگانی که مجموع در یافتی حقوق و مزایای آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان بود واریز شد.
معوقات بازنشستگان با حقوق شهریور ۱۴۰۴ واریز می‌شود

در پی سوالات برخی از بازنشستگان به اطلاع میرساند مرحله دوم همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه به حساب کلیه بازماندگان اعم از باز مانده همسر و یا باز مانده دختر واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ طی روزهای گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمری‌بگیران توضیح داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:


با عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات متناسب سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر به این ترتیب از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود:

مرحله اول: از دوازدهم شهریور
کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان

مرحله دوم: همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه
کلیه بازماندگان

مرحله سوم: بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه
سایر بازنشستگان

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

 

۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
از اول سال همین داستان هست هر ماه میگن معوقات با ماه بعدی پرداخت میشه
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
واقعا خجالت دارد پول خودمان را قسطی به خودمان می‌دهند
