طلا به چند دلار رسید؛ آینده بازار طلا چه می‌شود؟!

طلا امروز به نزدیکی ۳۶۰۰ دلار در هر اونس رسید و بهترین عملکرد سه‌ماهه خود را ثبت کرد. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا امید به کاهش نرخ بهره را افزایش داد.
طلا به چند دلار رسید؛ آینده بازار طلا چه می‌شود؟!

طلا در معاملات روز جمعه با جهشی قابل‌توجه به رکوردی تازه نزدیک شد. قیمت هر اونس طلا با افزایش ۱.۴ درصدی به ۳٬۵۹۶.۵۵ دلار رسید و حتی تا سطح ۳٬۵۹۹.۸۹ دلار نیز پیش رفت. 

به گزارش تابناک به نقل از بازار، به این ترتیب، فلز زرد در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی طی سه ماه اخیر قرار گرفت.

تاثیر بازار کار آمریکا بر رشد طلا

عامل اصلی صعود امروز، انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار ایالات متحده بود.

نرخ بیکاری به ۴.۳٪ افزایش یافت؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱.

رشد اشتغال کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.

نرخ رشد دستمزدها نیز نشانه‌هایی از کندی نشان داد.

این داده‌ها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کردند. در حال حاضر، بازار حدود ۹۰٪ احتمال کاهش ۰.۲۵٪ و ۱۰٪ احتمال کاهش ۰.۵٪ نرخ بهره را در نشست بعدی برآورد می‌کند.

رشد معاملات آتی و سایر فلزات گران‌بها

معاملات آتی طلای دسامبر نیز با رشد ۱.۳٪ به ۳٬۶۵۳.۳۰ دلار رسید.

نقره با رشد ۱.۶٪ به حدود ۴۲.۹۶ دلار در هر اونس رسید.

پلاتین با رشد ۰.۹٪ به ۱۰۸۰ دلار رسید.

پالادیوم نیز با رشد ۰.۶٪ به ۱۰۳۴ دلار رسید.

این روند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها به‌عنوان دارایی امن در شرایط نااطمینانی اقتصادی است.

چشم‌انداز آینده بازار طلا

تحلیلگران معتقدند: اگر روند فعلی ادامه یابد، قیمت طلا می‌تواند در کوتاه‌مدت از ۳٬۶۰۰ دلار فراتر رود.

کاهش‌های متوالی نرخ بهره احتمالاً رکوردهای جدیدی برای طلا رقم خواهد زد.ریسک‌های ژئوپولیتیکی و انتخابات پیش‌روی آمریکا نیز می‌توانند به رشد بیشتر طلا دامن بزنند.

جمع‌بندی

طلا امروز به نزدیکی مرز ۳٬۶۰۰ دلار رسید و بهترین عملکرد سه‌ماهه خود را ثبت کرد. داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا و پیش‌بینی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مهم‌ترین محرک‌های این رشد بودند. همزمان، سایر فلزات گران‌بها نیز افزایش قیمت داشتند و سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت دارایی‌های امن حرکت کردند.

 

یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
