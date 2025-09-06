وجود کاغذهای سفید رنگی که با نام علمی پارچمنت روی برخی از انواع پنیرهای ظرفی استفاده می‌شود صرفا برای پخش و توزیع تدریجی و بهتر نمک افزوده از سطح این کاغذها به داخل بافت پنیر و آبگیری بهتر محصول است.

به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین، شاید برای شما هم سوال باشید که کاغذ روی پنیر‌های ظرفی به چه دردی می‌خورد؟

یک متخصص علوم و صنایع غذایی، مدرس دانشگاه و مدیر کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه یک کارخانه صنایع غذایی می‌گوید: وجود کاغذ‌های سفید رنگی که با نام علمی پارچمنت روی برخی از انواع پنیر‌های ظرفی استفاده می‌شود صرفا برای پخش و توزیع تدریجی و بهتر نمک افزوده از سطح این کاغذ‌ها به داخل بافت پنیر و آبگیری بهتر محصول است و گاهی نیز برای جلوگیری از رشد کپک‌ها، این کاغذ‌ها یا روکش‌های مومی پنیر‌ها را به مواد نگهدارنده قارچ‌کش آغشته می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: با توجه به این که همه فرآورده‌های لبنی فسادپذیری بالایی دارند، برای جلوگیری از هجوم میکروارگانیسم‌ها و کاهش بار میکروبی، باید طی فرآیند‌های حرارتی، پاستوریزه یا استریلیزه شوند. استفاده از مواد نگه‌دارنده در پنیر‌های تازه مثل پنیر خامه‌ای و پنیر‌هایی که نام اولترافیلتراسیون یا UF روی بسته‌بندی آنها درج شده است، مجاز نیست. در حالی‌که استفاده از مواد نگه‌دارنده و برخی افزودنی‌ها در انواع دیگری از پنیر‌ها مثل پنیر صبحانه و پنیر پیتزا که روی بسته‌بندی‌شان عبارت «فرآوری‌شده» یا «پروسس» درج شده در حد استاندارد و متعارف مجاز است.