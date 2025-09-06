En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارکرد کاغذ روی پنیرهای بسته‌بندی چیست!؟

وجود کاغذهای سفید رنگی که با نام علمی پارچمنت روی برخی از انواع پنیرهای ظرفی استفاده می‌شود صرفا برای پخش و توزیع تدریجی و بهتر نمک افزوده از سطح این کاغذها به داخل بافت پنیر و آبگیری بهتر محصول است.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۸۵
| |
577 بازدید
کارکرد کاغذ روی پنیرهای بسته‌بندی چیست!؟

به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین، شاید برای شما هم سوال باشید که کاغذ روی پنیر‌های ظرفی به چه دردی می‌خورد؟

یک متخصص علوم و صنایع غذایی، مدرس دانشگاه و مدیر کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه یک کارخانه صنایع غذایی می‌گوید: وجود کاغذ‌های سفید رنگی که با نام علمی پارچمنت روی برخی از انواع پنیر‌های ظرفی استفاده می‌شود صرفا برای پخش و توزیع تدریجی و بهتر نمک افزوده از سطح این کاغذ‌ها به داخل بافت پنیر و آبگیری بهتر محصول است و گاهی نیز برای جلوگیری از رشد کپک‌ها، این کاغذ‌ها یا روکش‌های مومی پنیر‌ها را به مواد نگهدارنده قارچ‌کش آغشته می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: با توجه به این که همه فرآورده‌های لبنی فسادپذیری بالایی دارند، برای جلوگیری از هجوم میکروارگانیسم‌ها و کاهش بار میکروبی، باید طی فرآیند‌های حرارتی، پاستوریزه یا استریلیزه شوند. استفاده از مواد نگه‌دارنده در پنیر‌های تازه مثل پنیر خامه‌ای و پنیر‌هایی که نام اولترافیلتراسیون یا UF روی بسته‌بندی آنها درج شده است، مجاز نیست. در حالی‌که استفاده از مواد نگه‌دارنده و برخی افزودنی‌ها در انواع دیگری از پنیر‌ها مثل پنیر صبحانه و پنیر پیتزا که روی بسته‌بندی‌شان عبارت «فرآوری‌شده» یا «پروسس» درج شده در حد استاندارد و متعارف مجاز است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پنیر مواد غذایی لبنیات
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا انگور «اَبَر غذا» است؟
اینفوتابناک/افزایش قیمت مواد غذایی در یک‌سال اخیر
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۱ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۱۹ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9l
tabnak.ir/005Z9l